الخميس 22 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

حملات لرفع قمامة ومخلفات وتركيب وصيانة أعمدة الإنارة بالغربية

رفع قمامة ومخلفات
رفع قمامة ومخلفات

قال اللواء محمد عبدالوهاب السعدنى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم رفع 210 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية، وذلك خلال الـ24 ساعة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

كما قالت منى صالح، رئيس مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، إنه تم رفع نحو 88 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، خلال 24 ساعة، وأوضحت رئيس المركز أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وذكر محمد صلاح فرحات، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، أنه تم رفع نحو 220 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

وأشار رئيس مدينة كفر الزيات، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

من جانبه، شدّد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وكشفت محافظة الغربية، أنه تم رفع 1697 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

وأكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع والطرق بالمدن والقرى على مستوى المحافظة، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات،وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

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