الخميس 22 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

عقب ذبحهم الأضحية

مصرع وإصابة 5 جزارين سقط بهم أسانسير بالمحلة الكبرى

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين داخل مصنع للمفروشات بمنطقة موقف الزراعي بدائرة قسم ثالث المحلة بمحافظة الغربية، إثر سقوط أسانسير كانوا يستقلونه بالمصنع، مساء أمس الأربعاء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام والمنصورة الدولي ونقل الجثث إلى المشرحة، وتم إخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى يفيد بورد بلاغ، بسقوط أسانسير من الطابق الرابع في مصنع للمفروشات بموقف الزراعي، دائرة القسم، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 أشخاص آخرين، وذلك إثر انقطاع السلك "الواير" الخاص بالمصعد، وجرى نقل جثث الضحايا إلى مستشفى المحلة العام، حيث تم التحفظ على الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة ونقل المصابين إلى مستشفى المحلة والمنصورة الدولي.

وتبين من المعاينة الأولية، أن 5 أشخاص يعملون في مهنة الجزارة كانوا يقومون بذبح عجل لصاحب مصنع مفروشات بمنطقة موقف الزراعة وعقب الانتهاء من عمليات الذبح استقلوا أسانسير المصنع، وأثناء ذلك قاموا باللهو في مفاتيح تشغيل الأسانسير مما أدى إلى صعود الأسانسير وهبوطه عدة مرات ما أسفر عن انقطاع الواير الخاص بالأسانسير ومصرع شخصين منهم وإصابة الآخرين بإصابات بالغة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر، قررت نيابة المحلة مساء أمس الأربعاء، حبس المتهم بقتل زوجته 15 يومًا على ذمة القضية، عقب وفاة السيدة متأثرة بجراحها عصر أمس، ولفظت ربة منزل أنفاسها داخل مستشفى طنطا الجامعي، اليوم الأربعاء، بعد أن طعنها زوجها بسلاح أبيض في الرقبة بمنطقة الجمهورية بدائرة قسم ثان المحلة، بسبب خلافات زوجية ومصاريف البيت، بعد أن مكثت 5 أيام داخل العناية المركزة.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد فتحى، مأمور قسم ثان المحلة  باستقبال مستشفى طنطا الجامعي، سيدة تدعى "س.ص" 32 سنة، ومقيمة بمنطقة الجمهورية بدائرة القسم مصابة بجرح قطعى فى الرقبة (ذبح) وحالتها خطيرة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوج المجنى عليها بعد أن نشبت بينهما مشادة كلامية داخل الشقة، أدت إلى قيام المتهم بإخراج مطواة من طيات ملابسة كانت بحوزته وطعنها فى رقبتها وقام المتهم بنقلها للمستشفى وفر هاربًا، بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.

حوادث الغربية سقوط اسانسير حوادث اليوم جادثة جديدة وفاة العناية المركزة مصرع واصابة مصرع شخصين

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