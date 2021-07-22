وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من أرباح قوية

حققت أسهم وول ستريت ثاني مكاسبها اليومية على التوالي، إذ غذت أرباح قوية للشركات وتجدد التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي موجة صعود اتسمت بالإقبال على المخاطرة.



وأضافت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية إلى التقدم الذي أحرزته في الجلسة الماضية، مما يضع المؤشرات الثلاثة عند مستوى يبعد واحدا بالمئة عن أعلى مستوى إغلاق لها على الإطلاق.



وسجلت الأسهم الشديدة التأثر بالاقتصاد كالشركات صغيرة رأس المال وتلك المالية أداء يفوق السوق بصفة عامة.



وساهم انتعاش في السفر في تغذية إيرادات فاقت التوقعات ليونايتد إيلاينز، مما دفع السهم للارتفاع 3.8 بالمئة.

ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي 0.83%.. سهم كوكاكولا 1.3 %

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 286.01 نقطة أو ما يعادل 0.83 بالمئة إلى 34798 نقطة، وربح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 35.63 نقطة أو ما يعادل 0.82 بالمئة إلى 4358.69 نقطة وأضاف المؤشر ناسداك المجمع 133.08 نقطة أو ما يعادل 0.92 بالمئة إلى 14631.95 نقطة.



وارتفع سهم كوكاكولا 1.3 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للعام بالكامل.



وتتوقع شركة صناعة العقاقير جونسون اند جونسون مبيعات بقيمة 2.5 مليار دولار من لقاحها المضاد لفيروس كورونا هذا العام وزادت تقديراتها للمبيعات. وأغلق سهم الشركة مرتفعا 0.6 بالمئة.



وعلى الجانب الخاسر، أعلنت نتفليكس مساء أمس عن تباطؤ في وتيرة نمو المشتركين، مما دفع أسهمها للانخفاض 3.3 بالمئة، لتصبح ثاني أكبر خاسر بالنسبة المئوية على المؤشر ستاندرد أند بورز 500.