البحرين تعرب عن تعاطفها مع الصين جراء الأمطار والفيضانات

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن بالغ التعازي والمواساة للصين جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان بوسط الصين وأسفرت عن وفاة عدد من السكان المحليين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الوزارة تعرب تعاطف مملكة البحرين مع الصين في هذا المصاب، معربة عن تعازيها لأهالي وذوي الضحايا ولحكومة وشعب الصين الصديقة.

وكان تم إجلاء نحو 200 ألف شخص من مدينة تشهد فيضانات وسط الصين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء، في وقت تفجّرت سدود وارتفع منسوب المياه في أنهار مقاطعة خنان جرّاء الأمطار الغزيرة.

وأعلنت سلطات مدينة تشنغتشو الواقعة في خنان "تم حتى الساعة السابعة صباحا في 21 يوليو إجلاء نحو 200 ألف شخص وتأثّر 36 ألفا من سكان المدينة بالكارثة".

وكانت السلطات أصدرت أعلى مستوى من التحذير من الأحوال الجوية في مقاطعة خنان وعاصمتها تشنغتشو والتي اجتاحتها فيضانات قياسية.

والفيضانات الموسمية شائعة في الصين، لكنّ العلماء يقولون إنّ التغيّر المناخي يتسبّب بزيادة ظواهر الطقس المتطرّفة.

وكان مصدر عسكري صيني حذّر الثلاثاء من خطر انهيار سدّ بعد هطول أمطار غزيرة "غير مسبوقة" فى وسط البلاد.

وذكرت القيادة الإقليمية لجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان أنّ صدعاً بطول 20 متراً ظهر في سد في مدينة لويانغ التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة في مقاطعة خنان. وحذّرت من أنّ "السدّ قد ينهار في أي لحظة".

وأعلن الجيش أنه أرسل جنوداً للقيام بأعمال طارئة من بينها تحويل مسار الفيضانات.

وبثت قناة "سي سي تي في" الحكومية صورا لشوارع تشنغتشو تغمرها سيول جارفة من المياه الموحلة، فيما كان عدد من السكان يدفعون مركباتهم عبر الطرق التي غمرتها المياه.