الخميس 22 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عمار الحكيم: العراق بلد ذو سيادة ومسعى فرض الأمر الواقع عليه مصيره الفشل

العراق
العراق

قال رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية بالعراق عمار الحكيم، إن العراق بلد ذو سيادة، ومسعى فرض الأمر الواقع عليه مصيره الفشل.


وأضاف الحكيم - في تغريدة نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "تحقيق السلام في المنطقة والعالم يأتي عبر تعامل الدول في ما بينها على وفق المواثيق الدولية والتعاون المبني على أسس العلاقات المتبادلة والمصالح المشتركة، وفي ما تملك دول المنطقة وعلى رأسها العراق سيادة كاملة".

 

وكان  أعلن وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، الأربعاء، أن جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين العراق والولايات المتحدة ستكون الأخيرة.

 

وأشار حسين إلى أن جولة الحوار ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي. 

 

وقال حسين في تصريح للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية واع، إن جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين العراق والولايات المتحدة ستكون الأخيرة.

 

وأضاف وزير الخارجية العراقى أنه ليست هناك قواعد أمريكية في العراق"، مشيرا إلى أن الأمريكان يتواجدون في معسكرات عراقية وليست أمريكية.

 

ولفت حسين إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تفهم الأوضاع في العراق بشكل يخالف الإدارة السابقة.

 

ونوه حسين بأن لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش مجمل العلاقات العراقية الأمريكية.

 

ورجح وزير الخارجية عودة العراق وأمريكا إلى اتفاق العام 2008 بعد انتهاء جولات الحوار، مؤكدا أن تنظيم داعش الإرهابي ما زال يشكل تهديدا ونحتاج إلى دعم استخباري أمريكي.

 

ووصل وزير الخارجية العراقى أمس الثلاثاء،  إلى واشنطن على رأس الوفد المفاوض لعقد جولة الحوار الاستراتيجي.

 

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها قبل قليل، إن جولة الحوار الاستراتيجي ستنطلق في 23 يوليو الجاري.

 

وأضافت وزارة الخارجية العراقية أن الوزير فؤاد حسين ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن سيرأسان الجولة التفاوضية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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