بريطانيا تعلن زيادة أجور موظفى القطاع الصحى بـ3%

أعلنت حكومة البريطانية، زيادة أجور موظفي القطاع الصحي في المملكة المتحدة بنسبة 3 في المائة، بأثر رجعي من شهر أبريل الماضي.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد - في بيان أوردته صحيفة (بوليتيكو)، في نسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل - إن موظفي هيئة الخدمة الصحية سيحصلون على زيادة في الأجور هذا العام، على الرغم من توقف رواتب القطاع العام، وذلك تقديرا لجهودهم غير العادية في ظل أزمة "كورونا.

تأتي هذه الزيادة بعد اعتراض الموظفين والنقابات وأحزاب المعارضة لعرض مبدئي قدمته الحكومة بزيادة الأجور بنسبة 1 % فقط. ويتماشى قرار الزيادة بنسبة 3 % مع توصيات هيئتي مراجعة الأجور، حيث ستوفر للممرضة المتوسطة الحصول على ألف جنيه إسترليني إضافية سنويًا.

وكانت أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت 44104 إصابات جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، انخفاضًا من 46558 أمس، كما سجلت 73 وفاة مقارنة مع 96 أمس.

وترتفع حالات الإصابة اليومية بشكل عام في بريطانيا منذ شهر، لكن سرعة برنامج التطعيم أضعفت فيما يبدو الصلة بين أعداد الإصابات وأعداد الوفيات، إذ ظلت الوفيات اليومية عند مستوى منخفض نسبيا.

وأظهرت البيانات كذلك أن 46.4 مليون تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكوفيد-19، بينما تلقى 36.4 مليون الجرعتين.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن وباء فيروس كورونا المستجد كان بمثابة اختبار للعالم، ولكن العالم لم ينجح في مواجهته بالشكل المطلوب، معتبرا أن الدول التي تقود اقتصادات العالم يمكنها السيطرة على وباء كورونا خلال أشهر.

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية، يجب أن تكون الأرباح وبراءات الاختراع في المرتبة الثانية عند الحديث عن هذا الوباء، مضيفا أنه يأمل بأن يتم تنظيم الألعاب الأوليمبية في طوكيو في موعدها كبرهان على ما يمكن القيام به عند وجود خطة صحيحة.

وأضاف "غيبريسوس"، أن الوباء لن ينتهي إلا عندما نقرر نحن أنه سينتهي وأكد على ان الهدف المشترك هو تلقيح 70% من السكان في كل دولة مع حلول منتصف العام القادم".