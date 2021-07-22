الكرملين: ميركل أطلعت بوتين على مناقشتها لـ«السيل الشمالة 2» للغاز مع بايدن

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أطلعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نتائج مناقشاتها للوضع حول مشروع (السيل الشمالي 2) للغاز مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وقال الكرملين في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الزعيمين إنهما "عبرا عن ارتياحهما لقرب إتمام بناء خط أنابيب الغاز (السيل الشمالي 2)، وأن الرئيس الروسي رحب بتمسك الجانب الألماني بتنفيذ هذا المشروع الذي يتسم بطابع تجاري بحت، والذي يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في ألمانيا والاتحاد الأوروبي".



وأضاف البيان أن ميركل أطلعت الرئيس الروسي على نتائج مناقشاتها للمشروع مع بايدن، وأن الرئيس بوتين أدلى بتعليقاته بهذا الخصوص.



وتطرق بوتين وميركل - كذلك - إلى إمكانية تمديد الاتفاق بين "غازبروم" الروسية و"نفطوغاز أوكرانيا" الأوكرانية حول نقل الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بعد 2024، أي بعد انتهاء سريان الاتفاق الحالي.



وأثناء تبادل الآراء حول تسوية الأزمة الأوكرانية، "لفت الرئيس الروسي الانتباه إلى القانون التمييزي الذي تبناه البرلمان الأوكراني "حول الشعوب الأصلية لأوكرانيا".



وجرى التأكيد أيضا على ضرورة تنفيذ سلطات كييف لاتفاقيات مينسك حول التسوية، التي تم التوصل إليها في 2015.



ومشروع "السيل الشمالي – 2" عبارة عن خطين من أنابيب الغاز بطاقة ضخ إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وعارضت الولايات المتحدة بشدة المشروع، وروجت للغاز المسال في الاتحاد الأوروبي، وكذلك أوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية، فيما فرضت واشنطن عقوبات على الشركات المنخرطة في المشروع في ديسمبر 2019.

ودعت روسيا مرارا وتكرارا إلى استثناء "السيل الشمالي 2" من سياق أي قضايا سياسية، كونه مشروعا تجاريا مفيدا لروسيا والاتحاد الأوروبي على حد سواء.

وأعلنت شركة "السيل الشمالي AG"، أنها تتوقع الانتهاء من مد خط الأنابيب في نهاية أغسطس المقبل، رغم كل العراقيل التي وضعت على طريقه.

وكانت وافقت لجنة الاعتمادات في مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي على تعديل يلغي قرار الإدارة الأمريكية التراجع عن العقوبات المفروضة على مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.