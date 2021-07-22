بسبب صاروخ ألعاب نارية.. مشاجرة تودى بحياة شاب وإصابة آخرين بقنا

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخرين، في مشاحرة بين عائلتين بقرية خوالد أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت شمالي قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بمصرع محمد علي صديق، 30 عاما، وإصابة شقيقه حسين، و حمدي عبد الرؤوف، وأحمد راشد، في مشاجرة بين عائلتي صقر وحمد بقرية خوالد أبوشوشة.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوتشت العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث، عن أن هناك خلافات قديمة بين العائلتين، تجددت اليوم الأربعاء، بسبب صاروخ ألعاب نارية، أطلقه أحد افراد العائلتين المتخاصمتين، وسقط على أحد أفراد العائلة الأخرى في حفل زفاف، نشبت على إثره المشاجرة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين.

فيما كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من تواجدها، ودفعت بقوات أمن مركزى وذلك للسيطرة على الاشتباكات وفرضت كردونا أمنيا بين أطراف النزاع.

وكان قد لقي اثنين مصرعهما ، وأصيب 4 آخرين، أمس الأربعاء، في انقلاب سيارة ميكروباص، بقرية الكرنك، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.



تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف بوقوع حادث مروري بانقلاب سيارة ميكروباص بقرية الكرنك في أبوتشت.

وأسفر الحادث عن مصرع رشاد باخوم حنا، وزوزو أبادير بلامون، وإصابة إبرام شنودة يوسف ،علي محمد علي ،مريم جمال مجلي ، سلوى منير فهيم.

تم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى، تحت إشراف الدكتور أحمد المحلاوي، مدير المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

فيما قد أشرف الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بقنا على نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات المختلفة بمحافظة قنا.