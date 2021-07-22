ضبط 87 شخصا حاولوا التسلل إلى المسجد الحرام بالمخالفة لتعليمات الحج

قال المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ إنه جرى ضبط 87 مخالفًا لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وساحاته، في مخالفة لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح دخول المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام لموسم حج هذا العام.

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وذلك بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشادت الصحة العالمية بجهود المملكة العربية السعودية في موسم الحج هذا العام من ناحية تطبيق الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: أرحب بالتدابير الوقائية والإجراءات الصحية التي اتخذتها السعودية في موسم الحج هذا العام، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال أدهانوم في تغريدته: "بينما يجتمع المؤمنون لأداء فريضة الحج هذا العام، نرحب بتخطيط الصحة العامة، والخطوات التي اتخذتها السعودية لضمان سلامة الحجاج ومجتمعاتهم خلال جائحة كورونا".

وأتبع ذلك بغتريدة ثانية هنأ فيها المسلمين بعيد الأضحى قائلاً: "عيد مبارك".

وفي سياق متصل، قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن المملكة العربية السعودية اتخذت مجموعة من الإجراءات التنظيمية والوقائية في موسم حج هذا العام، وفق ما تقتضيه الضوابط والمعايير الصحية العالمية.

وطبقت الجهات المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام نظام الحج الرقمي الذي يهدف إلى التركيز على التقنية والتقليل من الكوادر البشرية في إدارة الحشود وتنظيم الحج؛ لضمان سلامة ضيوف الرحمن وصحتهم.

جاء ذلك في كلمة للعاهل السعودي، وجهها لحجاج بيت الله الحرام والمُرابطين والمرابطات في مواجهة المخاطر، والأزمات والمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين في كل مكان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.