الخميس 22 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إندونيسيا: 34 ألف إصابة جديدة بكورونا

كورونا فى إندونيسيا
كورونا فى إندونيسيا

أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية، تسجيل 33 ألفا و772 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة منذ بداية تفشي الوباء في البلاد إلى مليونين و984 ألف حالة.

وأظهرت بيانات فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 في البلاد كذلك تسجيل 1383 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عنه إلى 77 ألفا و583 حالة وفاة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا".

وتأمل السلطات أن تبدأ تخفيف القيود تدريجيا الأسبوع المقبل إذا انخفضت أعداد الإصابات الجديدة، ويعود ارتفاع الإصابات في البلاد إلى تفشي سلالة "دلتا".

يشار إلى أن القيود المشددة فرضت في 3 يوليو الجاري بجزيرة "جاوة" التي تضم العاصمة جاكرتا وجزيرة "بالي" السياحية بسبب ارتفاع أعداد الإصابات.

يذكر أن إندونيسيا سجلت أعلى عدد من حالات الإصابة بكوفيد-19 والوفيات الناجمة عنه في جنوب شرق آسيا.
 

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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