الخميس 22 يوليو 2021
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سياسي

«حماة الوطن» ينظم فعاليات لمشاركة المصريين فرحتهم بعيد الأضحى

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

نظمت أمانة التواصل الشعبي والجماهيري بحزب حماة الوطن، عدة فعاليات أمس الأربعاء، وذلك للمشاركة في فرحة المصريين بعيد الأضحى المبارك.

وقام أعضاء أمانة التواصل الشعبي والجماهيري، برئاسة حاتم عزالدين، بتوزيع الهدايا على عدد من المواطنين وكذلك زيارة دور المسنين.
 

حزب حماة الوطن 

وتأتي تلك الفعاليات تنفيذا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، والفريق أسامة الجندى، النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير، الأمين العام، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم، بمشاركة نسمة المصري مساعد أمين التواصل الشعبي والجماهيري.

وقدم حاتم عز الدين، أمين أمانة التواصل الشعبي والجماهيري، الشكر لكل أمانات التواصل بالمحافظات وأمنائها على الجهود المبذولة.

أمانة التواصل الجماهيري بحزب حماة الوطن 

وكان قد وزع حزب حماة الوطن، قطاع شمال الدلتا، أول أمس الثلاثاء، 5 أطنان من اللحوم على غير القادرين، وذلك في أولى فعاليات الحزب في عيد الأضحى بالإسكندرية، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الحزب تحت شعار “أهالينا في عينينا”.

وقال اللواء طارق عبد الباعث، رئيس قطاع شمال الدلتا، إن المبادرة أطلقها الحزب لرسم الابتسامة على وجوه أهالينا ومشاركة من الحزب في دعم الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

من ناحيته، أكد محمد مجاهد، مساعد رئيس قطاع شمال الدلتا، أن مبادرات الحزب مستمرة في دعم مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية بجانب دعم المواطنين والعمالة غير المنتظمة، وأن ما يقوم به شباب الحزب من عمل تطوعي كل يوم يستحق الشكر والتقدير.

وكان قد هنأ الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، والأمة الإسلامية والعربية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1442هـ، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها العظيم  بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على شعب مصر العظيم الأمن والسلام".

وأشار الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب  "بإنه يطيب لى بإسمي وإسم  قيادات الحزب وجميع نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ، وأماناته المختلفة علي مستوي الجمهورية، أن أتقدم إلي فخامة الرئيس بخالص التهنئة القلبية مقرونة بأعز الأمانى الطيبة بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم بكل خير وعطاء.

ووجه الهريدي لشخص الرئيس، أن ما شهدته مصر من إنجازات علي ايديكم وبفضل وعيكم واصراركم علي بناء مصر الجديدة وتحقيق أحلام المصريين الذي أصبح حقيقة، بإرادتكم وقيادتكم الحكيمة، ليعيش كل مواطن كما يتنمي من حياة كريمة تليق به وبكل المصريين، داعين المولى عز وجل أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يسدد خطاكم ويرعاكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية.

واختتم رئيس حماة الوطن قائلاً: "نتمنى لكم وافر الصحة والعافية لاستكمال مسيرة أمجاد وحضارة الدولة المصرية العريقة، في بناء الجمهورية الجديدة، وكل عام ومصرنا الغالية بكل خير ورخاء".
 

حزب حماة الوطن أمانة التواصل الشعبي والجماهيري عيد الأضحى الفريق جلال الهريدي زيارة دور المسنين توزيع الهدايا

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