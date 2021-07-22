الأرجنتين تسمح بتسجيل «الجنس الثالث» في جوازات السفر

سمحت السلطات الأرجنتينية للمواطنين الذين لا يعتبرون أنفسهم إناثا أو ذكورا بوضع علامة "X" في خانة الجنس بجوازات سفرهم.

ووفقا للقرار الصادر بهذا الصدد، فإن الرمز (F) يستخدم في الجواز أو بطاقة الهوية للإشارة إلى أن حامله أنثى، والرمز (M) إلى أن حامله ذكر، والرمز (X) إلى أن حامله ممن لم يتحدد جنسهم.

وأوضح القرار أن "علامة "X" في خانة الجنس تدوّن في حال لم يعرف الشخص نفسه على أنه من أحد الجنسين، أو لم يتم تحديد جنسه"، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الأربعاء.

ووفق موسوعة "ويكيبيديا"، تعتبر المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في الأرجنتين من بين الأكثر ليبرالية في كل من أمريكا الجنوبية والعالم.

وبعد تشريع زواج المثليين في 15 يوليو 2010، أصبحت الأرجنتين أول دولة في أمريكا اللاتينية، والثانية في الأمريكتين، والعاشرة في العالم التي تفعل ذلك، وأصبحت قوانينها أكثر شمولية وقبولًا لأفراد مجتمع المثليين، كما فعل الرأي العام ذلك.

وتسمح العديد من الدول بتعريف أفرادها "جنس ثالث"، في السجلات الرسمية، وشهادات الميلاد، منها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ونيوزيلندا وأستراليا ونيبال وباكستان وبنجلاديش والهند وكندا ومالطا وكينيا.

ويعرّف الأشخاص الذين لا يمكن تصنيفهم بيولوجيا على الدوام كذكر أو أنثى بـ "الجنس الثالث"، ويرى هؤلاء أن القانون ينتهك حقوقهم الأساسية عندما يجبرهم على تسجيل نوع جنسهم دون وجود خيار آخر للتسجيل يعبر عن حالهم، حتى أنه في بعض الأماكن يجبر هؤلاء على الخضوع لعمليات تحويل الجنس قسرا.

أما على المستوى القانوني فقد تقدمت العديد من الدول حول العالم بخطوات نحو الاعتراف بهذه الفئة، حيث وفرت لهم أفضلية في تعريف أنفسهم خارج الإطار التقليدي العام المتكون من جنسين فقط.