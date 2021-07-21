ضبط شاب يحمل أسدًا ويتجول به فى شوارع العين السخنة

كشف أجهزة الأمن ملابسات تداول فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لشاب يحمل أسدا على كتفه ويتجول فى شوارع العين السخنة.

وبالفحص أمكن تحديد مكان الواقعة والشخص المشار إليه وتبين أنه (مصور فوتوغرافي – مقيم بالقاهرة) وبصحبته شخصين "مقيمان بالقاهرة" وبحوزتهم أسد يبلغ من العمر 5 أشهر "شبل" دون تراخيص، بقصد تصويره مع رواد إحدى القرى السياحية مقابل مبلغ مالى للصورة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من ضبطهم.