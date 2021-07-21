في ثاني أيام العيد.. رصد مخالفات إقامة شوادر وذبح خارج المحلات بالإسكندرية

شن حي وسط الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملات مكبرة لمتابعة محلات الجزارة و شوادر ذبح الأضاحي بالحي للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

متابعة ضوابط ذبح الأضاحي بالإسكندرية

جاء ذلك تفعيلا لقرار المحافظ رقم ٥١١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تشكيل لجنة المتابعة الميدانية لمحلات الجزارة وشوادر الذبح للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

متابعة ضوابط ذبح الأضاحي بالإسكندرية



وتوجهت الحملات بقيادة الدكتورة رباب محمود سكرتير عام الحي، لمتابعة أعمال محلات الجزارة وشوادر ذبح الاضاحي، وذلك لتحديد مدى الالتزام بالاشتراطات الموضوعة ورصد المخالفات.

متابعة ضوابط ذبح الأضاحي بالإسكندرية



وتم خلالها التفتيش على محلات الجزارة وأسواق ومنافذ بيع اللحوم وأسفرت عن تحصيل رسوم إقامة الشوادر والذبح خلال أيام العيد، وتحصيل 5 حالات غرامات للذبح خارج المحل.

شارك في الحملة من حي وسط إدارتي إشغال الطريق والمتابعة، بالإضافة إلى مديرية الطب البيطري، الإدارة العامة للرصد البيئي، الإدارة العامة للمتابعة.

متابعة ضوابط ذبح الأضاحي بالإسكندرية



وكان قد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، على فتح كافة المجازر الحكومية بالمحافظة بالمجان أمام المواطنين الراغبين فى ذبح الأضاحي مع توقيع الكشف عليها قبل و بعد الذبح خلال ايام عيد الاضحي المبارك حتي رابع ايام العيد ، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.

متابعة ضوابط ذبح الأضاحي بالإسكندرية





ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكد من سلامة المعروض، مشددا علي مدير مديرية الطب البيطري بتجهيز كل المجازر التابعة للمديرية للعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.



متابعة ضوابط ذبح الأضاحي بالإسكندرية



وشدد الشريف على حظر إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وعدم إعاقة حركة المرور، مؤكدا على التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة؛ موجها رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالشارع لرصد الشوادر المخالفة مع تكثيف حملات النظافة.