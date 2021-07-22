الخميس 22 يوليو 2021
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سياسي

رئيس حزب الغد: ثورة يوليو أثبتت الانحياز التاريخى من الجيش للشعب المصرى

المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى

صرح المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بأن ثورة يوليو تعتبر العصر الذهبي للطبقة العاملة المطحونة الذين عانوا أشد المعاناة من الظلم وفقدان مبدأ العدالة الاجتماعية، وأسفرت الثورة عن توجهها الاجتماعي وحسها الشعبي مبكرًا عندما أصدرت قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952، وقضت على الإقطاع، وأنزلت الملكيات الزراعية من عرشها، فضلًا عن تمصير وتأميم التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب.

وأكد موسى مصطفى، أن من أهم مميزات ثورة يوليو إلغاء الطبقات بين الشعب المصري، وأصبح الفقراء قضاة وأساتذة جامعة وسفراء ووزراء وأطباء ومحامين، وتغيرت البنية الاجتماعية للمجتمع المصري.

وتقدم موسى مصطفى بخالص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري بمناسبة مرور 69 عامًا على ذكرى ثورة يوليو، قائلًا إن فيها أثبت الجيش أيضًا انحيازه التاريخي للشعب المصري.

كما هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وفي برقيته، بعث رئيس الوزراء إلى الرئيس بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية.
 

وأكد «مدبولي»، أن هذه المناسبة ستظل دائمًا حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من انجازات عظيمة لإرساء مبادئ العدالة والمساواة والحرية، وما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث، دفاعًا عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي برقيته قائلًا: «وإننا يا سيادة الرئيس، ونحن نحتفل بهذه المناسبة التاريخية، نسأل المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم، بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يشملكم بعنايته وتوفيقه كي يتحقق على أيديكم ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقي وازدهار».
 

المهندس موسي مصطفي موسي حزب الغد ثورة يوليو الشعب المصري إلغاء الطبقات

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