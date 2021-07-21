إياد نصار يكشف تفاصيل دوره في فيلم «موسى»

كشف الفنان إياد نصار، كواليس موافقته على دوره في فيلم «موسى».

وأضاف «نصار» في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم»، المذاع عبر شاشة «سي بي سي»، مساء اليوم، أن بيتر ميمي من المخرجين المميزين، مشيرا إلى أن معه في العمل كوكبة من الممثلين الرائعين وفي مقدمتهم الفنان الموهوب كريم محمود عبد العزيز.

وأضاف: «ظهوري في فيلم موسى أعجبني جدا وفيلم عن روبوت هو أمر مميز»، متابعا أن هذا العمل يجعل أبنائي يشاهدونني لأنه قريب من أعمارهم ويخاطب جيلهم بشكل كبير.



ويقدم في التريلر الجديد لفيلم «موسى» من إخراج وتأليف بيتر ميمي، قصة روبوت في السينما العربية من خلال طالب في كلية هندسة يخترع روبوت يساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).