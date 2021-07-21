الأربعاء 21 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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اقتصاد

التعاون الدولي: مصر احتلت المركز الرابع في مؤشر The Economist

رانيا المشاط
رانيا المشاط

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مصر احتلت المركز الرابع في مؤشر The Economist، لعودة الحياة إلى طبيعتها، مؤكدة ان مصر من ضمن الدول التي أظهرت مرونة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وكتبت وزيرة التعاون الدولي عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "‏احتلت مصر المركز الرابع في مؤشر ‎TheEconomist "لعودة الحياة الي طبيعتها"، الدول التي أظهرت مرونة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، والجدير بالذكر أن هذا المؤشر يضم ٥٠ من أكبر اقتصادات العالم والتي تمثل ٩٠٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي".
 

جدير بالذكر، ان وزارة التعاون الدولي قامت من خلال كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بتوثيق ما قامت به مصر خلال 2020 للدفع بالتعاون متعدد الأطراف وتوطيد علاقاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم وانتشار التخوفات حول عدم قدرة الدول على العمل المشترك في ظل العزلة المفروضة بسبب جائحة كورونا.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك، والتي نجحت الدولة من خلالها في تجميع كافة الأطراف ذات الصلة وشركاء التنمية لمناقشة كل ما يتعلق بالتمويل الإنمائي، تحت مظلة أولويات الدولة، لتحقيق التكامل بين الجهود التي يقوم بها شركاء التنمية، وهو ما يعكس امتلاك الدولة لزمام الأمور لتنفيذ جهود التعاون الدولي في إطار أولوياتها التنموية.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أنه مع بقاء نحو عقد على 2030 وسعي العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد قامت مصر بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة وهذا أمر في غاية الأهمية في ظل مناداة العالم بالتمويل المختلط لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أنه لأول مرة يتم هذا الأمر في مصر ويمكن التعرف على كافة تفاصيل التمويلات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التعاون الدولي لمعرفة أين تم توجيه التمويل الإنمائي، ومن هم المستفيدين وفي أي محافظة من محافظات الجمهورية

رانيا المشاط
رانيا المشاط
وزيرة التعاون الدولي مصر المركز الرابع جائحة كورونا جمهورية مصر العربية التنمية المستدامة شركاء التنمية العمل المشترك

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