احذر.. عدم تناول الأسماك يقصر العمر أكثر من التدخين

كشفت دراسة جديدة أن عدم تناول الأسماك الزيتية بانتظام يمكن أن يقصر من متوسط ​​العمر المتوقع أكثر من التدخين، فوفقًا لنتائج الدراسة التي نشرها موقع "ديلي ميل" البريطاني، فقد حذر بحث جديد من أن نقص زيت أوميجا 3 في النظام الغذائي يمكن أن يقصر الحياة أكثر من التدخين.

ووجد العلماء أن التدخين أوقف أربع سنوات من متوسط ​​العمر المتوقع للإنسان، في حين أن المستويات المنخفضة من الأحماض الدهنية - الموجودة في الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل - يمكن أن تقللها بمقدار خمس سنوات.

ومن المعروف أن الزيت مفيد للقلب ويقلل من تجلط الدم، لذا ينصح خبراء التغذية بضرورة المواظبة على تناول الأسماك للحصول على الفوائد العظيمة لها.

أوضح الأطباء، أن المستوى الجيد من الأحماض الدهنية هو ثمانية بالمائة أو أعلى، والمتوسط ​​بين أربعة وثمانية بالمائة والمنخفض أربعة بالمائة وأقل.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور مايكل ماكبيرني، من جامعة "جيلف" في كندا، أن التدخين ومؤشر أوميجا 3 هما أكثر عوامل الخطر التي يمكن تعديلها بسهولة بالنسبة لجسم الإنسان.

واستخدمت الدراسة، التي نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، إحصائيات من دراسة فرامنجهام للقلب، وهي واحدة من أطول الدراسات الجارية في العالم.

دراسة: قياس الأحماض الدهنية يمكن أن يتنبأ بالوفيات

ووجد الباحثون في الدراسة أن قياس الأحماض الدهنية يمكن أن يتنبأ بالوفيات بشكل مشابه لعوامل الخطر القياسية.

وقال المؤلف المشارك الدكتور بيل هاريس، رئيس معهد أبحاث الأحماض الدهنية أن الزيت مفيد للقلب ويقلل من تجلط الدم.

ويمكن تقليل المخاطر عن طريق تغيير عوامل مثل النظام الغذائي والتبغ والكحول وقلة النشاط البدني من خلال ممارسة الرياضة.

واكتشف الباحثون في الدراسة أن خيارات نمط الحياة يمكن أن تساعد في تحديد الأشخاص المعرضين للخطر.