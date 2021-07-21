إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز 6 ملايين و290 ألفا

بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا داخل القارة الإفريقية، من بين 55 دولة، 6 ملايين و290 ألفًا و919 إصابة منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.

وأفاد موقع (أوول أفريقا) اليوم الأربعاء، نقلًا عن أحدث بيانات أصدرتها جامعة (جونز هوبكينز) الأمريكية، بأن 39 مليونا و472 ألفًا و769 شخصًا، تمكنوا من الحصول على اللقاح عبر القارة.

وأشارت البيانات إلى أن حصيلة الوفيات المبلغ عنها في إفريقيا منذ بدء تفشي الوباء بلغت 159 ألفًا و585 حالة وفاة، بينما تعافى 5 ملايين و457 ألفًا و693 مريضًا من الفيروس حتى الآن.

جدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد يكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.