«بنقلد المشاهير».. قصات شعر غريبة بين المحتفلين بعيد الأضحى في القناطر الخيرية (صور)

احتفل الشباب بعيد الأضحى المبارك في الحدائق والمتنزهات بالقناطر الخيرية، بعد أن قرر مجلس الوزراء فتح أبواب الحدائق أمام المحتفلين وعدم غلقها مثل العام الماضي.

قصات الشعر

وظهر بعض الشباب أثناء احتفالهم بقصات شعر غريبة وغير مألوفة، ومنها تلوين الجزء الأمامي بالألوان المختلفة وإضافة الرسومات والحروف على الرأس.

قصات الشعر

ورصدت «الدستور» بعض آراء الشباب حول تلك القصات وأسعارها عند محال الحلاقة.

قصات الشعر

يحكي عمر أحمد، أحد الشباب المحتفلين في حدائق القناطر أنه ذهب مع أصدقائه منذ الصباح الباكر للتنزه والاستمتاع بالمساحات الخضراء، وقص شعره بطريقة مختلفة لمواكبة الموضة (الموضة الجديدة هي أننا نلون شعرنا) لأنه يريد تقليد المشاهير بقصات الشعر المختلفة وتلوين الجزء الأمامي من الرأس وتحديد أول حرف من اسمه على رأسه.

قصات الشعر

وأفاد أن معظم الشباب يجرب تلك القصات الصبغات الجديدة لجذب انتباه الفتيات.

وأضاف يوسف إسلام، أحد الشباب المحتفلين بعيد الأضحى، أنه شاهد على صفحات التواصل الاجتماعي بعض القصات والصبغات الجديدة للمشاهير وجربها مع أصدقائه لمواكبة الموضة (احنا بنقلد المشاهير علشان نكون زيهم في يوم من الأيام).

وأشار إلى أن تلك القصات يتراوح سعرها ما بين 70 إلى 100 جنيهاً للحلاقة الواحدة ويختلف أسعار القصات من مكان لآخر وحسب المواد المستخدمة في قص الشعر.