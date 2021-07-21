الأربعاء 21 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزارة القوى العاملة تعلن فرص عمل جديدة بالبحيرة

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات تنمية المنشآت الصغيرة الحرفية بالبحيرة، براتب يحدد عقب المقابلة الرسمية.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة عمال من مسئولى الائتمان على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 30 سنة، وأن يكون لديه خبرة.


وعلى من يرغب في التقدم للحصول على  إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 3600409، والتواصل مع المدير المسئول، أو التوجه لمقر الشركة في البحيرة ، الدلنجات.

ويأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، التي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي  www.manpower.gov.eg  "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتتوافر بتلك النشرة، نحو 4027 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 73 شركة ومصنع قطاع خاص في 14 محافظة لشغلها خلال شهر يوليو الجاري.

وتتضمن المحافظات المتاحة بها وظائف النشرة الوظيفية لهذا الشهر، القاهرة، الشرقية، القليوبية، أسيوط، المنيا، الغربية، الدقهلية، السويس، المنوفية، دمياط، الأقصر، أسوان، البحيرة، والإسماعيلية، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من نشرة شهر يونيو الماضي، وعددها 410 فرصة عمل.

وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، وذلك في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.

عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة القوى العاملة القطاع الخاص مبادرة حياة كريمة الرئيس عبد الفتاح السيس قطاع الخاص نشرة التوظيف النصف شهرية لرئيس عبد الفتاح السيسي

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