هكذا تحدث "رسول حمزاتوف"

في المقال السابق، وبمناسبة زيارة وفد من اتحاد أدباء وكُتَّاب جمهورية "داغستان"، (إحدى جمهوريات الاتحاد الروسي)، لمصر، للاشتراك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وعام الثقافة المصرية ـ الروسية 2021، ولتوقيع اتفاقية تعاون ونشر مُشترك مع النقابة العامة لكُتَّاب مصر؛ تحدثنا عن شاعر داغستان والإنسانية جمعاء الأشهر "رسول حمزاتوف" (8 سبتمبر 1913 ـ 3 نوفمبر 2003)، الذي جمع في أشعاره وكتاباته النثرية بين العمق والرهافة، والبُعد الإنساني والوطني، والعاطفية والحكمة، حتي صارت كلماته البليغة من مجامع الكلم، التي يتحدث بها الناس كالحكم الموروثة وجُمل البلاغة الذائعة.

وهنا نتفٌ من كلماته، وقصيدة بديعة من عيون شعره، نلقي من خلالها الضوء علي مكامن الجمال في كتابات "حمزاتوف"، مُتمنين أن تلتفت دور الترجمة والنشر، الرسمية والخاصة، في بلادنا، لقيمة هذا الرجل وعظمة ما كتب، فتُهدينا أعماله الكاملة مُترجمةٌ ترجمةً رفيعة، تُسهم في ترقية الذوق العام، ورفع مستوى ثقافة الإنسان المصري:



• " نجومٌ كثيرة.. وقمرٌ واحد. نسـاءٌ كثيرات.. وأمٌ واحدة. بلادٌ كثيرة.. ووطنٌ واحد".

• "إذا أطلقت نيران مُسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك".

• "إن الإنسان في حاجة إلى عامين ليتعلم الكلام، وإلى ستين عاماً ليتعلم الصمت"!

• "لا تُخرج الخنجر من غمده دون حاجة إليه، ولكن إذا انتضيته فاضرب به. اضرب لكي تقتل الفارس والفرس بطعنةٍ واحدة".

• " الإبرة الواحدة تخيط ثوب العُرس والكفن".

• "شيئان في هذه الحياة يستحقان الصراع، وطن حنون وامرأة رائعة "!

• " لسنا نحن الذين نختار أوطاننا .. بل الوطن هو الذي اختارنا منذ البداية".

• "لا يُولد أطفال من تزويج الدمى"!

• "كن صديق المعرفة فبيتها غني، وعطاياها سخيّة، وجنَّانها وارفة".

• "يُمكن للرجل أن يركع في حالتين: ليشرب من العين، وليقطف زهرة ".

• " أُريد أن أُعلنَ الحبَّ بلداً، ليعيشَ الجميعَ هناك في دفءٍ وسلام، وأن يبدأ نشيده بهذه الكلمات: في البدء كان الحب على الأرض".

• " من خرج يبحثُ عن الحقيقة.. حَكَمَ على نفسه بأن يبقى دائماً في الطريق".

• "لا تُخبئ أفكارك.. إذا خبأتها فستنسى فيما بعد أين وضعتها"!

• " ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹ‌ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ".

• " إذا شد صديق طيب على يدك فإن يدك لا تذوب في يده، بل تُصبح أكثر دفئاً وقوة".

• " كيف لك أن تكون بخير في هذا العالم المريض؟!

• "لا قيمة للإنسان أكثر من عمله".

• "في نفسي عنفوان الشباب وحكمة الشيخوخة، فليُغن الشباب وتتكلَّم الحكمة".

• " اكتب عما تعرف وتستطيع، أما مالا تعرفه فاقرأه في كتب غيرك".

• "على كل إنسان أن يفهم منذ صباه أنه أتى إلى هذا العالم ليصبح مُمثلاً لشعبه، وعليه أن يكون مُستعداً لتحمُّل أعباء هذه المُهمة".

• " أعظم الأشياء هوأبسطها. ففي قطرة المطر الواحدة يمتد الطوفان. والفرق بين اللإنسان العظيم والإنسان التافه، أن التفاهة تستطيع أن ترى الأشياء والظواهر الكبيرة وحدها، ولا تُلاحظ أيّ شيءٍ قريبٍ منها، أمّا الإنسان العظيم فيستطيع أن يرى ما هو كبير وما هو صغير على حدٍّ سواء، ويستطيع أن يكتشف حتى في أصغر الأشياء أكبرها ويُظهره للناس".

• حبيبتي:

"إن كان هناك مائة مخلوق في العالم يُحبونك

فاعلمي أن "حمزاتوف" أحدهم،

وإذا كان الذين يحبونك عشرة فقط

فتأكدي يقيناً، بأن "رسول حمزاتوف"، هو أحدهم أيضاً،

أما إذا كان لا يُحبك في هذه الدنيا، سوى مخلوقٌ واحد

فاعلمي بأنه حتماً، سيكون "رسول حمزاتوف"،

أما إذا كنتِ حزينة ووحيدة

لأن لا أحدٌ يحبك في هذا العالم؛

فاعلمي أن "رسول حمزاتوف" قد مات".