فضل شاكر يحتفل مع جمهوره في عيد الأضحى بـ«عايشين ومش عايشين» (فيديو)

طرح المطرب فضل شاكر أحدث أعماله الغنائية «عايشين ومش عايشين» عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب واحتفل بها مع جمهوره بعيد الأضحى المبارك.

وتنتمي أغنية عايشين ومش عايشين للأعمال الغنائية الرومانسية، حيث تعاون فيها مع الشاعر الغنائي رؤوف رأفت والملحنان أحمد العمر ومحمد الأيوبي، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت ومكس ماستر عمرو الخضري، والأغنية ‎إشراف عام إياد النقيب.

كلمات أغنية عايشين ومش عايشين



وتقول كلمات أغنية عايشين ومش عايشين



العشق نظرة عين ... دابت عيون فيها ... والروح بتعشق روح ... ولا حد ماليها

عايشين ومش عايشين أيام نقضيها ... خايفين ومش شايفين ... نهايتنا ايه بيها

تشفي السنين كداب ... طبع الحنين غلاب

١٠٠ ذكرى عند الباب ... وحاجات مابنقولش ... وأعيش في عمري غريب ...

وضعفي هو العيب ... تعبت من الترتيب ... وقصص ما تكملشي ...



" عايشين ومش عايشين " تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر "يوتيوب" وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وكافة المتاجر الالكترونية.



آخر أعمال فضل شاكر الغنائية

وأطلق الفنان فضل شاكر مؤخرا أغنية "لسه الحالة ماتسُرش"، من كلمات حسام سعيد إسماعيل، ومن ألحان محمود انور، ومن توزيع موسيقي صالح موسى، ومكس وماستر محمد المقهور، وإشراف عام إياد النقيب.



وتتحدث كلمات أغنية "لسه الحالة ما تسُرش" عن الحب والألم وصدق المشاعر، من خلال رؤية مزايا المحبوب وعيوبه، إلا أن هذا الحضور الأنيق للفنان فضل شاكر من خلال أعماله التي يطلقها وما تحمله فرحًا وحزنًا، سيبقى نهرا يتدفَّق بأجمل الأعمال الغنائية، ومظهرًا من مظاهر الغناء الأصيل.





وتقول كلمات أغنية: لسه الحالة ما تسُرش

ولسه الحالة ما تسُرش.. ولسه الروح بتستناك

مافيش شيء فيا ماتضرش.. وراحت كل حاجة معاك

نسيت الضحكة من يومها.. نايم صاحي بحلم بيك

حياتي البُعد أزمها.. مفتاح الأمل ف إيديك.