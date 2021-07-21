وزارة الثقافة الفلسطينية تهنىء حسين نخله الفائز بجائزة أحسن ممثل عن فيلم «ماجدة»

كرمته سلوفاكيا

هنأت وزارة الثقافة الفلسطينية الفنان حسين نخله لحصوله على جائزة أفضل ممثل من دولة سلوفاكيا عن الفيلم المصري "ماجدة"؛ من إخراج المخرج المصري محمود محمود، وجائزة أفضل ممثل عن ذات الفيلم من دولة الهند.

"ماجدة" هو فيلم سينمائي قصير يميل إلى التصوف والحقيقة معًا، حيث البحث عن المعنى الحقيقي للصوفية والتي تعبر عن معاناة الإنسان البسيط فى الأرض ورحلة البحث عن الروح التى تطلب الفناء من أجل الوصول للحقيقة فى كل مكان وزمان .

فيلم "ماجدة" إنتاج سمير النيل وتأليف وإخراج محمود محمود، ومدير التصوير تامر رضوان، وبطولة مجموعة كبيرة من الممثلين من مختلف الوطن العربى منهم حسين نخلة، ويوسف العبيد، وأبانوب عزت، وأحمد المحمدي، وحسام البسطويسى وبيرنا ومن المنتظر عرض الفيلم قريبا فى الوطن العربي.

حسين نخلة ممثل فلسطيني مواليد رام الله في 3 نوفمبر 1955 بدأ مسيرته الفنية على خشبة المسرح في عمل بعنوان الحق علينا

أما إذا اعتبرنا البداية الحقيقية في العمل التلفزيوني والاحتراف بالتمثيل فكان ذلك في أوائل التسعينات وإثناء تواجده في الأردن حيث اسند إليه المخرج نبيل نجم دورا رئيسيا فيفي مسرحية "بكالوريوس في حكم الشعوب" التي من تأليف الكابت المصري علي سالم ثم اتبعت بعمل أخر من إخراج نفس المخرج "ليلة مصرع جيفارا" للكاتب ميخائيل رومان وهاتان المسرحيتان شاركتا في مهرجان المسرح الأردني في تلك الفترة وشارك في العديد من المسرحيات على سبيل الحصر "مشعل وجبينه" و "زمن الأبرياء" و "الطائر الحزين"، وأخيرا "حفار القبور"، والمسرحيات الثلاث الأخيرة من إخراج فتحي عبد الرحمن ثم توالت بعد ذلك الأدوار المتنوعة في أدائها حيث اسند إليه المخرج نجدت أنزور دورا في المسلسل التلفزيوني "شاحنة الملح" ومن ثم عمل مع الأستاذ حسن أبو شعيرة في عملين احدهما بدوي والأخر تاريخي بالإضافة إلى عدة ادوار أخرى صغيرة مع مخرجين كبار ,وبعدها انتقل إلى فلسطين وقام بالمشاركة بأكثر من مسلسل منه "القلوب المهاجرة" ومسلسل "يانون" والفيلم التلفزيوني "وقال الحجر"، و"مزح في جد" و"شو في مافي" وكان أخر عمل شارك به الاجتياح من تأليف الكاتب الفلسطيني رياض سيف.

وعلى الصعيد الإذاعي كان هناك مسلسل "زيي ما قال المثل" بث على الإذاعة الفلسطينية ومسلسل "ليالي الحصاد" للمخرج فتحي عبد الرحمن و"أحلام معلقة على الحاجز".