الأربعاء 21 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«رجال الأعمال»: المشروعات القومية ساهمت فى دخول شركات جديدة بالسوق

المشروعات القومية
المشروعات القومية

قال المهندس عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المشروعات القومية التي دشنتها الدولة خلال السنوات الماضية أدت إلى تشغيل عدد كبير من الشركات المحلية.

وأضاف «فتوح» في تصريح لـ«الدستور» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى ثقة كبيرة لرجال الأعمال أصحاب شركات القطاع الخاص في بناء المشروعات القومية والتنموية، مؤكدًا أن هناك علاقة قوية كبيرة بين شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية في العمل لخدمة أي مشروع.

وأشار عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الطفرة العمرانية التي حدثت مؤخرًا  لها تأثير إيجابي كبير على شركات المقاولات والموردين فضلاً عن فتح مجالات عمل كثيرة، ودخول شركات جديدة للسوق، مشيراً إلى أنه بعد هذه الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع المقاولات من الضروري تصدير المقاولات للخارج.

عمرو فتوح رجال الاعمال المشروعات القومية الشركات المحلية الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص التنمية المستدامة جمعية رجال الأعمال المصريين

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الإفتاء»: يجوز توجيه الزكاة لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

أول صورة من عينات البترول بشأن بقعة زيت شاطى بورسعيد

أجواء حارة وارتفاع فى الرطوبة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

محمد الباز يكتب: كلمة السر.. حديث متواصل عن الجيش والشعب من 23 يوليو إلى 30 يونيو

كيف يقضى سكان الأسمرات العيد فى منازلهم الجديدة؟

حملات الشرطة النسائية في الحدائق والمتنزهات لمنع التحرش

مخدرات وعلاقة جنسية.. تفاصيل مفزعة فيلم غوفاة شاب وفتاة داخل سيارة بالهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث "رسول حمزاتوف"

د. بهي الدين مرسي

تجميل الذات الإنسانية

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المستشفى القبطى

منى رجب

حياة كريمة.. وضرورة تطوير أحوال المرأة أولا

ثروت الخرباوي

سقوط أسطورة المتأسلمين

جلال حمام

رئيس لم يضيّع الأمانة.. ولن يضيّع مياه النيل

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

عبد الرحيم طايع

الديني والحضاري في المسألة الفرعونية

صور

بالغناء والدف.. شباب أسوان يحتفلون بعيد الأضحى (صور)

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية

«حسين ومازن».. طفلان يبيعان البالونات للاستفادة من عيد الأضحى تجاريًا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل