«رجال الأعمال»: المشروعات القومية ساهمت فى دخول شركات جديدة بالسوق

قال المهندس عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المشروعات القومية التي دشنتها الدولة خلال السنوات الماضية أدت إلى تشغيل عدد كبير من الشركات المحلية.

وأضاف «فتوح» في تصريح لـ«الدستور» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى ثقة كبيرة لرجال الأعمال أصحاب شركات القطاع الخاص في بناء المشروعات القومية والتنموية، مؤكدًا أن هناك علاقة قوية كبيرة بين شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية في العمل لخدمة أي مشروع.

وأشار عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الطفرة العمرانية التي حدثت مؤخرًا لها تأثير إيجابي كبير على شركات المقاولات والموردين فضلاً عن فتح مجالات عمل كثيرة، ودخول شركات جديدة للسوق، مشيراً إلى أنه بعد هذه الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع المقاولات من الضروري تصدير المقاولات للخارج.