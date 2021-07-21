أول صورة لـ«بقعة زيت» شاطى بورسعيد.. ومصدر: لا تخص شركات البترول العاملة بالمنطقة

الدستور تنفرد

أكد مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن بقعة الزيت التي ظهرت اليوم على شاطيء البحر بمحافظة بورسعيد ونتج عنها تلوث زيتي، هي بعيدة كل البعد عن شركات البترول العاملة فى منطقة بورسعيد.

نتيجة عينات بقعة الزيت المتواجدة بشواطئ بورسعيد

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه تم أخذ عينات من بقعة الزيت المتواجدة بشواطئ بورسعيد وكذلك عينات من المتكثفات المنتجة بحقول شركات البترول بالمنطقة والتى أثبتت أنها لا تمت بصلة لمنتجات البترول، حيث أن شركات البترول بالمنطقة تنتج متكثفات فقط وليس بترول بجانب الغاز الطبيعي، كما أن التلوث الزيتي المنتشر بالشواطئ هو عبارة عن زيت لونه داكن، والمتكثفات لونها فاتح مصفر ويميل أيضا للون الأخضر الزيتي.

“الدستور” تحصل على صورة من عينات المتكثفات بشركات البترول ببورسعيد

وحصلت «الدستور» على صورة حصرية من العينات التى تم أخذها للمنتجات البترولية «متكثفات» باللون الفاتح على عكس ما يتم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي فيس بوك من بقعة سوداء اللون المنتشرة بشواطئ محافظة بورسعيد.

المصطافون يعزفون عن التوجه للشاطئ بعد انتشار التلوث الزيتي

وشهدت محافظة بورسعيد اليوم فى إحدى شواطئها تلوثاً بيئياً على هيئة بقعة زيت، مما أدى إلى ابتعاد مئات المصيفين عن الشاطئ، وعلى الفور انتقلت أجهزة المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارتى البيئة والصحة ، وكذلك هيئة قناة السويس لمكان الواقعة وبدأ التعامل مع التلوث وإزالة آثاره.

بيان محافظة بورسعيد والتعامل مع بقعة الزيت

كما أعلنت محافظة بورسعيد فى بيان لها، بأنه بدأ التعامل مع بقعة الزيت التي ظهرت على شاطيء البحر في المنطقة المحصورة بين مجمع المطاعم والمركب العائم على امتداد ١٠٠٠ متر بالاشتراك والتنسيق بين المحافظة ووزارة البيئة والقوات المسلحة ووزارة الصحة وهيئة قناة السويس لإزالة آثار البقعة ومحو آثار الثلوث علي الشاطيء في المنطقة المذكور.

محافظ بورسعيد يجرى اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية

كما أجري اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية للتعامل مع مشكلة التلوث الزيتي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في هذه الواقعة.

عينة البترول بحقول بورسعيد