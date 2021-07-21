سلطنة عمان تدين تفجير استهدف مدينة الصدر شرق بغداد

أدانت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، التفجير الذي استهدف مدينة الصدر شرق بغداد عشية أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأسفر عن سقوط العشرات من المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية- في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- تضامنها مع جمهورية العراق وتعازيها للشعب العراقي ولذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وقتل نحو 35 شخصا وأصيب 60 آخرون في هجوم على سوق الوحيلات بمدينة الصدر، جرى بواسطة حزام ناسف كان يرتديه انتحاري، حسبما أفاد مسؤول أمني عراقي، في هجوم وصفته السلطات بالعمل "الإرهابي".

وأفاد مصدر أمني وآخر طبي عن مقتل 28 شخصا، بينهم سبعة أطفال وثمانية نساء، وإصابة 52 بجروح، ووصفت خلية الإعلام الأمني الرسمية في بيان بأنه اعتداء "إرهابي"، وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة، فيما استنفرت وزارة الصحة العراقية "جميع مؤسساتها" لإسعاف الضحايا كما قالت في بيان رسمي.

وندد الرئيس العراقي برهم صالح في تغريدة بـ"جريمة بشعة"، مضيفا "لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد الجبان من جذوره".

بدوره استنكر زعيم تيار الحكمة الشيعي عمار الحكيم التفجير الذي وقع فيما "يستعد شعبنا لاستقبال عيد الأضحى المبارك"، داعيا "الجهات الأمنية إلى بذل مزيد من الجهود للحفاظ على أرواح المواطنين".

وقالت السلطات العراقية، في بيان، إن القائد العام للقوات المسلحة، قد أمر بفتح تحقيق بملابسات التفجير، الأكبر منذ الهجومين الانتحاريين اللذين هزا وسط العاصمة العراقية في يناير وأسفرا عن مقتل 32 شخصا وتبناهما تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر في 2014 على أراض شاسعة من العراق وسوريا.

وفقد التنظيم المتطرف السيطرة على المناطق التي كان يتواجد فيها حتى نهاية 2017 ، لكن خلاياه السرية تقوم بشن هجمات غالبا ما تكون خلال الليل، ضد قوات الأمن في مناطق نائية.

كما قتل 18 شخصا في مطلع مايو الماضي، أغلبهم من عناصر الأمن في سلسلة هجمات شنها جهاديون في مناطق متفرقة من العراق.