نور الشربينى تطلب الدعم قبل البطولة.. والجمهور: «هترجعى باللقب»

يقام دور نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش سيدات، التي تستضيفها للمرة الثانية على التوالي مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية في الفتره من ١٤ إلى ٢٢ يوليو الحالي.

تقابل نور الشربيني، حاملة اللقب، نظيرتها الأمريكية ذات الأصول المصرية أماندا صبحي، المصنفة رقم ٧ على العالم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت شيكاغو.

ونشرت اللاعبة نور الشربيني، عبر صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا تطلب من خلاله الدعم من الجمهور بالوقوف بجانبها، وتشجيعها للحصول على اللقب.

وكتبت نور الشربيني، قائلًة: "أنا عارفة ان الأولمبياد خلاص قربت، وأتمنى كل التوفيق لأصحابي المشاركين ولكل البعثة المصرية في طوكيو".

وأضافت نور الشربيني: "إحنا، لاعبين الاسكواش، بنلعب دلوقتي بطولة العالم في شيكاغو، البطولة دي أكبر بطولة في الموسم، واللى حيفوز بالبطولة، حيفوز بلقب بطل العالم للاسكواش لسنة 2020-2021، وأعتقد أننا مش واخدين التقدير أو التغطية الإعلامية المستحقة".

وأشارت إلى أن: "بالذات بعد كل التعب والتمارين على مدار السنة، النهاردة، في مجموعة مثيرة بتشارك في النصف النهائي، منها أول لاعبة مولودة في الولايات المتحدة توصل للدور النصف النهائي من بطولة العالم، وهي أماندا صبحي ال انا حلعب ضدها".

واختتمت قولها: "لو عندك فرصة، تابعنا لمشاهدتنا ودعمنا، المباريات تبتدي ٥ مساءً بتوقيت شيكاغو Local (GMT -5) و ١٢:٠٠ صباحًا بتوقيت مصر شكرا".

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي مع منشور اللاعبة نور الشربيني، فكتب يحيي يوسف، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "ربنا معاكم جميعا وانشاء الله الاميره نور ترجع متوجه بالكأس"، وعلق محمود نعيم قائلًا: "احنا متابعينكم كويس ... on time بتذيع المبارات بتاعتكم .... بالتوفيق ان شاء الله يا نجمه الاسكندرية".



وكتب حسن جلال، من متابعي اللاعبة نور الشربيني عبر "فيسبوك" قائلًا: "كل التوفيق لنجمتنا و بطلة العالم ❤️❤️❤️👍👍👍"، وعلق محمود راضي، قائلًا: "بالتوفيق و يارب نشوفك في النهائي انت و نوران جوهر و اللقب مصري ان شاء الله يا أبطالنا ".

يجدر الإشارة إلى أن رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" كشفت عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر يوليو الجاري، وواصلت اللاعبة نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر التاسع على التوالى، ورقم 40 في تاريخها منذ بداية مسيرتها الاحترافية.

وتأتى نوران جوهر فى المركز الثانى بالتصنيف، بينما تحل نور الطيب في المركز الثالث، وهانيا الحمامى فى المركز الخامس وواصلت سلمى هانى حفاظها على التصنيف التاسع.