الأربعاء 21 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 220 طن قمامة في ثاني أيام العيد بكفر شكر

رفع قمامة
رفع قمامة

شنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس المركز والمدينة حملة نظافة للشوارع والطرق والميادين فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

وأسفرت حملة النظافة العامة عن رفع 220 طن قمامة ومخلفات تقريبا من كافة الشوارع والطرق والميادين والمقالب الفرعية والمقلب الوسيط وتم نقلهم إلى المدفن الصحى الآمن بأبو زعبل بمدينة الخانكة وذالك من أجل الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين بمشاركة نائبى رئيس المركز والمدينة ورؤساء الوحدات القروية وعمال ومعدات مجلس المدينة

محافظة القليوبية عيد الأضحى القليوبية كفر شكر نظافة بكر عبدالمنعم الصحة العامة ثاني أيام العيد رفع القمامة

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