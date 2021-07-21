الأربعاء 21 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين بغداد وواشنطن ستكون الأخيرة

وزير الخارجية العراقى
وزير الخارجية العراقى

أعلن وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، أن جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين العراق والولايات المتحدة ستكون الأخيرة.

وأشار حسين إلى أن جولة الحوار ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي. 

وقال حسين في تصريح للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية واع، إن جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين العراق والولايات المتحدة ستكون الأخيرة.

وأضاف وزير الخارجية العراقى أنه ليست هناك قواعد أمريكية في العراق"، مشيرا إلى أن الأمريكان يتواجدون في معسكرات عراقية وليست أمريكية.

ولفت حسين إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تفهم الأوضاع في العراق بشكل يخالف الإدارة السابقة.

ونوه حسين بأن لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش مجمل العلاقات العراقية الأمريكية.

ورجح وزير الخارجية عودة العراق وأمريكا إلى اتفاق العام 2008 بعد انتهاء جولات الحوار، مؤكدا أن تنظيم داعش الإرهابي ما زال يشكل تهديدا ونحتاج إلى دعم استخباري أمريكي.

 

ووصل وزير الخارجية العراقى أمس الثلاثاء،  إلى واشنطن على رأس الوفد المفاوض لعقد جولة الحوار الاستراتيجي.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها قبل قليل، إن جولة الحوار الاستراتيجي ستنطلق في 23 يوليو الجاري.

وأضافت وزارة الخارجية العراقية أن الوزير فؤاد حسين ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن سيرأسان الجولة التفاوضية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية واع.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، تطلع العراق لدعم المجلس الأوروبي لإصلاحاته الاقتصادية في إطار الورقة البيضاء.

وأجرى الكاظمي مكالمة متلفزة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وبحث خلالها العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي، وسبل تطويرها، إضافة لبحث ملف اللاجئين والنازحين العراقيين، ومعالجة ما يواجهونه من مشكلات وسبل عودتهم إلى منازلهم بعد تأمين الظروف الملائمة لذلك، فضلًا عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي في جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال.

وزير الخارجية العراقي الحوار الاستراتيجي الولايات المتحدة العراق الانسحاب الامريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الإفتاء»: يجوز توجيه الزكاة لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

استجابة لرئيس تحرير «الدستور».. «الإفتاء» تجيز توجيه الزكاة والصدقات لـ«حياة كريمة»

أجواء حارة وارتفاع فى الرطوبة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

حملات الشرطة النسائية في الحدائق والمتنزهات لمنع التحرش

المتهمة في واقعة «عرض رشوة على مسؤول بالتعليم» تعترف: صوتي وصورتي

محمد الباز يكتب: كلمة السر.. حديث متواصل عن الجيش والشعب من 23 يوليو إلى 30 يونيو

صدمة قوية يتلقاها المارد الأحمر قبل مواجهة البنك الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مدينة الأشباح.. ابتزاز متكرر

سمر عادل

علاقة الهجرة بالثقافة والهوية

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (9)

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

ماجد حبته

بغداد لا تعرف الأعياد

إبراهيم داود

فى محبة البساطى

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

صور

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل