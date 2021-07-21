العراق: جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين بغداد وواشنطن ستكون الأخيرة

أعلن وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، أن جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين العراق والولايات المتحدة ستكون الأخيرة.

وأشار حسين إلى أن جولة الحوار ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي.

وقال حسين في تصريح للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية واع، إن جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين العراق والولايات المتحدة ستكون الأخيرة.

وأضاف وزير الخارجية العراقى أنه ليست هناك قواعد أمريكية في العراق"، مشيرا إلى أن الأمريكان يتواجدون في معسكرات عراقية وليست أمريكية.

ولفت حسين إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تفهم الأوضاع في العراق بشكل يخالف الإدارة السابقة.

ونوه حسين بأن لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش مجمل العلاقات العراقية الأمريكية.

ورجح وزير الخارجية عودة العراق وأمريكا إلى اتفاق العام 2008 بعد انتهاء جولات الحوار، مؤكدا أن تنظيم داعش الإرهابي ما زال يشكل تهديدا ونحتاج إلى دعم استخباري أمريكي.

ووصل وزير الخارجية العراقى أمس الثلاثاء، إلى واشنطن على رأس الوفد المفاوض لعقد جولة الحوار الاستراتيجي.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها قبل قليل، إن جولة الحوار الاستراتيجي ستنطلق في 23 يوليو الجاري.

وأضافت وزارة الخارجية العراقية أن الوزير فؤاد حسين ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن سيرأسان الجولة التفاوضية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية واع.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، تطلع العراق لدعم المجلس الأوروبي لإصلاحاته الاقتصادية في إطار الورقة البيضاء.

وأجرى الكاظمي مكالمة متلفزة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وبحث خلالها العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي، وسبل تطويرها، إضافة لبحث ملف اللاجئين والنازحين العراقيين، ومعالجة ما يواجهونه من مشكلات وسبل عودتهم إلى منازلهم بعد تأمين الظروف الملائمة لذلك، فضلًا عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي في جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال.