وردة الغناء العربى.. التى شَدَت بأوامر رئيسى مصر والجزائر

ولدت الفنانة الكبيرة وردة يوم ٢٢ يوليو فى فرنسا، لأب جزائرى وأم لبنانية، من عائلة بيروتية تدعى «يموت»، ومارست الغناء فى فرنسا واختارت غناء أعمال الفنانين المعروفين فى ذلك الوقت، مثل أم كلثوم وأسمهان وعبدالحليم حافظ، ثم عادت مع والدتها إلى لبنان وهناك قدمت مجموعة من الأغانى الخاصة بها.

جاءت لمصر عام ١٩٦٠ بدعوة من المنتج والمخرج حلمى رفلة، الذى قدمها فى أولى بطولاتها السينمائية «ألمظ وعبده الحامولى»، وحصلت بعد ذلك على إقامة مؤقتة، وقدمت أعمالًا أخرى مثل «آه يا ليل يا زمن» و«حكايتى مع الزمان» مع رشدى أباظة و«ليه يا دنيا» و«صوت الحب»، وطلب رئيس مصر الأسبق جمال عبدالناصر أن يضاف لها مقطع فى أوبريت «الوطن الأكبر». اعتزلت الغناء بعد زواجها، حتى طلبها الرئيس الجزائرى هوارى بومدين كى تغنى فى عيد الاستقلال العاشر لبلدها عام ١٩٧٢، بعدها عادت للغناء فانفصل عنها زوجها جمال قصيرى، فعادت إلى القاهرة، وانطلقت مسيرتها من جديد وتزوجت الموسيقار الراحل بليغ حمدى لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت رغم طلاقها منه سنة ١٩٧٩. كان ميلادها الفنى الحقيقى فى أغنية «أوقاتى بتحلو» التى أطلقتها فى عام ١٩٧٩، من ألحان سيد مكاوى. تعاونت وردة الجزائرية مع الملحن محمد عبدالوهاب، وقدمت مع الملحن صلاح الشرنوبى العمل الشهير «بتونس بيك». وتوفيت فى منزلها فى القاهرة فى ١٧ مايو ٢٠١٢ إثر أزمة قلبية ودفنت فى الجزائر.