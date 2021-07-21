الأربعاء 21 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الحزن يخيم على أهالى المحمودية عقب وفاة أسرة كاملة فى حادث سير

الأطفال
الأطفال

خيم الحزن الشديد على مدينة المحمودية، التابعة لمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، عقب نبأ وفاة أسرة مكونة من 5 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة "ملاكي" بالقرب من مركز الضبعة بمحافظة مطروح، أثناء ذهابهم لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة.

ويترقب أهالي مركز ومدينة المحمودية وصول الجثامين الخمس من محافظة مطروح، عقب انتهاء إصدار تصاريح النيابة العامة بدفن الجثامين، وذلك تمهيدا لدفن الجثامين بمقابر  النجيلي بالمدينة.

وكان 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب آخر من أسرة واحدة، قبل قليل، في حادث انقلاب سيارة  ملاكي أمام قرية سواني جابر  قرب مركز الضبعة طريق إسكندرية مطروح الساحلي.
 
وحسب مصدر في صحة مطروح كانت الأسرة في طريقها لقضاء إجازة عيد الأضحى، مؤكدًا أن جميع المتوفين من أسرة واحدة وهم من محافظة البحيرة.

وأعلن المصدر أسماء الضحايا وهم: الأب أنور سلامة أنور 45 سنة، والأم  شيماء خميس المصري 35 سنة، والأبناء علي أنور سلامة أنور 6 شهور، ولارا 5 سنوات، ومحمد 12 سنة، وجميعهم يقومون في المحمودية بالبحيرة.

وأسفر الحادث أيضًا عن إصابة مواطن يدعى محمد عبده عبد الغني 40 عامًا، وهو من كفر الشيخ، بكدمات متعددة بالجسم وحالته مستقرة، وتم نقلهم إلى مستشفى الضبعة وتحت تصرف النيابة العامة.

البحيرة انقلاب سيارة مصرع اليوم المركزى حادث سير

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