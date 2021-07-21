الأربعاء 21 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

أمين الفتوى داعيًا للتبرع لحياة كريمة: محور شرعى لإخراج الزكاة

الدكتور خالد عمران
الدكتور خالد عمران

أكد الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أهمية مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن هذه المبادرة تقدم العديد من الخدمات للمواطنين وتوفر لهم كل احتياجاتهم وتساهم فى القضاء على الأمراض وكل ذلك يدخل فى سبيل الله، وبالتالى تعد مبادرة حياة كريمة أحد مصارف الزكاة.

وقال أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، إن دار الافتاء أجازت إمكانية إخراج الزكاة لمبادرة حياة كريمة في ظل هذه الظروف، داعيًا المواطنين بالتبرع بالزكاة والصدقات لحياة كريمة، باعتبارها أحد المحاور الشرعية لإخراج الصدقات والزكاة.

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة، تسهم في إخراج المواطنين من دائرة الفقر لدائرة الكفاية والحياة الكريمة، موضحًا أنه لديه ثقة فى تبرع الشعب المصرى لمبادرة حياة كريمة من منطلق تدينه من ناحية وعراقته وأخلاقه من ناحية أخرى.

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«الإفتاء»: يجوز توجيه الزكاة لـ«حياة كريمة»

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