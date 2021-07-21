الأربعاء 21 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نانسي عجرم تطرح فيديو كليب «سلامات» الجمعة

نانسي عجرم
نانسي عجرم

انتهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم من تصوير وتحضيرات فيديو كليب أغنية «سلامات» وطرحتها خلال الأيام الماضية ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل أسم «نانسي 10».

ومن المقرر أن تقوم نانسي عجرم بطرح فيديو كليب أغنية “سلامات” يوم الجمعة المقبل الموافق 23 يوليو الجاري عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وعدد من القنوات الفضائية.

وتعاونت نانسي عجرم في أغنية “سلامات” مع الشاعر الغنائي شادي نور، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي هادي شرارة، ومكس وماستر إيلي بربر.

 

 

كلمات أغنية سلامات

سلامات سلامات أنا بحبك يا

يا بو قلب جميل بدقّ حياه

يا بو ضحكة جنان وعيون غزلان

حلم أنا طول عمري أنا بتمناه

عنّك مش لاقية كلام ولا صاحية ولا حتّى أنا بنام

دا خيال ولا في الأحلام أنا عايشة أحلى أيّام

يا سلام يا سلام يا سلام

آه سلامات سلامات بحبّك أنا يا

سلامات سلامات من غير أسباب

دخلت القلب كسرت الباب

مش باستئذان وقعدت كمان

وفثانية بقيت أغلى الأحباب

 

تفاصيل ألبوم نانسي 10

طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، أمس السبت، جميع أغنيات ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل أسم “نانسي 10”، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

 

ويضم الألبوم 14 أغنية مختلفة ومتنوعة بين الرومانسي والحزين والمقسوم متنوعة بين اللهجة اللبنانية والمصرية والخليجية وهذا الشكل الذي تحرص دائما نانسي عجرم أن تقدمه وتظهر به لجمهورها في مصر والوطن العربي.

 

أسماء أغنيات ألبوم نانسي 10

وضم الألبوم 14 أغنية وهي: أغنية حبك بيقوي، ومشكلتك الوحيدة، وجايه معاك، وبدي حدا حبو، وما تعتذر، وهيدا أنا، ويا ناس قولولي، ومية وخمسين، وياما، وعلى شانك، وحاجات خصوصية، وعاتب و لوم، وحياة، وسلامات.

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