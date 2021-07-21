الأربعاء 21 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفلة سقطت من أعلى سيارة فى المنوفية

جثة
جثة

لقيت طفلة مصرعها في بركة السبع بالمنوفية، عقب سقوطها من أعلى سيارة، حيث أصيبت بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز بركة السبع، يفيد بورود بلاغ من مستشفى شبين الكوم التعليمي، بوصول الطفلة "ه‍، أ، ع" 3 سنوات مقيمة دائرة المركز، مصابة بكسر في الجمجمة ونزيف على المخ، وحالتها خطرة وتوفيت بسبب مضاعفات الإصابة وفشلت كل محاولات إنقاذها. 

وتم تحرير  محضر بالواقعة برقم 7835 إداري مركز بركة السبع وتم استكمال الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وإصدار تصريح بدفن جثمان الطفلة بمقابر العائلة.

محافظة المنوفية شرطة عيد الأضحى مصرع طفل النيابة تحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الإفتاء»: يجوز توجيه الزكاة لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

أول صورة من عينات البترول بشأن بقعة زيت شاطى بورسعيد

أجواء حارة وارتفاع فى الرطوبة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

محمد الباز يكتب: كلمة السر.. حديث متواصل عن الجيش والشعب من 23 يوليو إلى 30 يونيو

كيف يقضى سكان الأسمرات العيد فى منازلهم الجديدة؟

حملات الشرطة النسائية في الحدائق والمتنزهات لمنع التحرش

مخدرات وعلاقة جنسية.. تفاصيل مفزعة فيلم غوفاة شاب وفتاة داخل سيارة بالهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث "رسول حمزاتوف"

د. بهي الدين مرسي

تجميل الذات الإنسانية

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المستشفى القبطى

منى رجب

حياة كريمة.. وضرورة تطوير أحوال المرأة أولا

ثروت الخرباوي

سقوط أسطورة المتأسلمين

جلال حمام

رئيس لم يضيّع الأمانة.. ولن يضيّع مياه النيل

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

عبد الرحيم طايع

الديني والحضاري في المسألة الفرعونية

صور

بالغناء والدف.. شباب أسوان يحتفلون بعيد الأضحى (صور)

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية

«حسين ومازن».. طفلان يبيعان البالونات للاستفادة من عيد الأضحى تجاريًا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل