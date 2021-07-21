مصرع طفلة سقطت من أعلى سيارة فى المنوفية

لقيت طفلة مصرعها في بركة السبع بالمنوفية، عقب سقوطها من أعلى سيارة، حيث أصيبت بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز بركة السبع، يفيد بورود بلاغ من مستشفى شبين الكوم التعليمي، بوصول الطفلة "ه‍، أ، ع" 3 سنوات مقيمة دائرة المركز، مصابة بكسر في الجمجمة ونزيف على المخ، وحالتها خطرة وتوفيت بسبب مضاعفات الإصابة وفشلت كل محاولات إنقاذها.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 7835 إداري مركز بركة السبع وتم استكمال الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وإصدار تصريح بدفن جثمان الطفلة بمقابر العائلة.