الأربعاء 21 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بنك الطعام: ذبحنا 3000 عجل بمصر و5000 بالخارج (فيديو)

بنك الطعام
بنك الطعام

أكد محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أنه خلال الفترة الحالية لعيد الأضحى المبارك أكملنا العام الـ16 ومع عيد الأضحى سيتم ذبح حوالي 3000 في عجل داخل مصر و5000 خارج مصر و5000 عجل خارج مصر.

وقال «سرحان» الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، إنه تم توزيع الأضاحى على المواطنين والجمعيات المستحقة منذ أيام ومستمر خلال عيد الأضحى، مشيرا إلى قيام البنك بإطلاق حملة «دعم العمالة اليومية مسؤولية» لتخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا وتوزيع 1,5 مليون كرتونة طعام على المتضررين بسبب أزمة انتشار الوباء، من خلال شحن 20 ألف كرتونة طعام يوميا للأسر المتأثرة بتداعيات الجائحة اقتصاديا على مستوى محافظات مصر، بما ساهم في توصيل مساعدات غذائية بقيمة إجمالية تعدت 150 مليون جنيه مصري. 

وأوضح أن تفرد البنك في توفير ودعم برنامج الغذاء كان سببا فى تصدير نموذج عمله إلى 88 دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية وتم اعتماد نظام العمل بالبنك من الأمم المتحدة ليكون نموذج يحتذي به دوليا.

 

 

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