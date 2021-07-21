الأربعاء 21 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

مجازر القليوبية تستقبل 369 أضحية خلال ثاني أيام عيد الأضحى

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

قال الدكتور محمد أبوشوق مدير عام مجازر الطب البيطري بالقليوبية، إن مذبوحات الأضاحي بمجازر القليوبية خلال ثانى أيام العيد بلغ 369 أضحية منها 9 أبقار و3 جاموس و287 عجلا بقريا و50 عجل جاموس و14 ضأن و 4 ماعز و2 جمل. 

وقال الدكتور محمد جودة مدير إدارة بنها البيطرية إن إجمالي عدد المذبوحات من الأضحى اليوم بلغت 32 أضحية منها 25 عجلا بقريا و7 جاموسي، مشيرا إلى استمرار فتح باب المجازر لاستقبال المواطنين بالمجان تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة امل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية.

وأعدمت إدارة المجازر بالقليوبية كبدة 7 أضاحي بمجازر القليوبية (أبقار وأغنام) لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لإصابتها بالديدان الكبدية والخراريج ورفض 5 ذبائح ضأن على مستوى المحافظة تم منعها من دخول المجازر من طبيب الادخال بسبب النحافة والهزال نظرا لعدم الصلاحية لكونها هزيلة وبالتالي لحومها تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

عبدالحميد الهجان عيد الأضحى رفع درجة الاستعداد الصحة العامة الطب البيطري بالقليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى أيام عيد الأضحى رؤساء المدن

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