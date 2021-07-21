نصائح لتجنب أضرار الموجة الحارة

مع موجة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد يبحث العديد من الأشخاص عن طرق تجعلهم آمنين من آثار الطقس الحار، وقد لا يعلم البعض أن لهذه الموجه الحارة آثار سيئة على الجسم وإليكم المخاطر الرئيسية التي تشكلها موجة الحر، وكيفية الحفاظ على رطوبة الجسم طبقا لموقع healthy.

المخاطر الرئيسية التي تشكلها موجة الحر

-الإصابة بالجفاف

-ارتفاع درجة حرارة الجسم والذي يمكن أن يكون أمرا خطيرا للأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل في القلب أو التنفس

-الإصابة بضربة شمس

من هم الأكثر عرضة للخطر من ارتفاع درجة الحرارة؟

يمكن أن تؤثر الموجة الحارة على أي شخص، ولكن الأشخاص الأكثر ضعفًا هم كبار السن خاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.

-الأشخاص الذين يعانون من مرض خطير أو طويل الأمد بما في ذلك أمراض القلب أو الرئة أو مرض السكري أو أمراض الكلى أو مرض باركنسون أو بعض حالات الصحة العقلية.

-أولئك الذين قد يجدون صعوبة في الحفاظ على رطوبة جسدهم مثل الأطفال والصغار جدًا، أو المدمنون على المخدرات أو الكحول أو المصابين بمرض الزهايمر.

-الأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت في الخارج أو في الأماكن الحارة .

- أولئك الذين يعيشون في شقة بالطابق العلوي ، أو المشردين أو الذين تكون وظائفهم في الشارع.

نصائح للتكيف مع الطقس الحار

-ابق مسترخيا في الداخل سيحتاج الكثير منا إلى البقاء بأمان في المنزل خلال الموجة الحارة إذا لم تكن هناك ضرورة للخروج.

-أغلق الستائر في الغرف التي تواجه أشعة الشمس للحفاظ على برودة المساحات الداخلية وتذكر أنها قد تكون أكثر برودة في الخارج منها في الداخل

-إذا كنت تذهب للخارج ، فاستخدم المساحات التي تتمتع بظلال، وحافظ على مسافة تتماشى مع إرشادات التباعد الاجتماعي.

-اشرب الكثير من السوائل

-حاول الابتعاد عن الشمس بين الساعة 11 صباحًا و 3 مساءً

-حاول أن تمشي في الظل.

-واظب على وضع واقي الشمس بانتظام وارتداء قبعة واسعة، إذا كان عليك الخروج في الحر

-تجنب ممارسة الرياضة في أكثر فترات اليوم حرارة.

-تأكد من أخذ الماء معك.