الأربعاء 21 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

نصائح لتجنب أضرار الموجة الحارة

طقس حار
طقس حار

مع موجة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد يبحث العديد من الأشخاص عن طرق تجعلهم آمنين من آثار الطقس الحار، وقد لا يعلم البعض أن لهذه الموجه الحارة آثار سيئة على الجسم وإليكم المخاطر الرئيسية التي تشكلها موجة الحر، وكيفية الحفاظ على رطوبة الجسم طبقا لموقع healthy.

 

المخاطر الرئيسية التي تشكلها موجة الحر 

 

-الإصابة بالجفاف

 

-ارتفاع درجة حرارة الجسم والذي يمكن أن يكون أمرا خطيرا للأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل في القلب أو التنفس

 

-الإصابة بضربة شمس

 

من هم الأكثر عرضة للخطر من ارتفاع درجة الحرارة؟

 

يمكن أن تؤثر الموجة الحارة على أي شخص، ولكن الأشخاص الأكثر ضعفًا هم كبار السن خاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.

 

-الأشخاص الذين يعانون من مرض خطير أو طويل الأمد بما في ذلك أمراض القلب أو الرئة أو مرض السكري أو أمراض الكلى أو مرض باركنسون أو بعض حالات الصحة العقلية.

 

-أولئك الذين قد يجدون صعوبة في الحفاظ على رطوبة جسدهم مثل الأطفال والصغار جدًا، أو المدمنون على المخدرات أو الكحول أو المصابين بمرض الزهايمر.

 

-الأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت في الخارج أو في الأماكن الحارة .

 

- أولئك الذين يعيشون في شقة بالطابق العلوي ، أو المشردين أو الذين تكون وظائفهم في الشارع.

 

نصائح للتكيف مع الطقس الحار

 

-ابق مسترخيا في الداخل سيحتاج الكثير منا إلى البقاء بأمان في المنزل خلال الموجة الحارة إذا لم تكن هناك ضرورة للخروج.

 

-أغلق الستائر في الغرف التي تواجه أشعة الشمس للحفاظ على برودة المساحات الداخلية وتذكر أنها قد تكون أكثر برودة في الخارج منها في الداخل

 

-إذا كنت تذهب للخارج ، فاستخدم المساحات التي تتمتع بظلال، وحافظ على مسافة تتماشى مع إرشادات التباعد الاجتماعي.

 

-اشرب الكثير من السوائل 

 

-حاول الابتعاد عن الشمس بين الساعة 11 صباحًا و 3 مساءً

 

-حاول أن تمشي في الظل.

 

-واظب على وضع واقي الشمس بانتظام وارتداء قبعة واسعة، إذا كان عليك الخروج في الحر

 

-تجنب ممارسة الرياضة في أكثر فترات اليوم حرارة.

 

-تأكد من أخذ الماء معك.

الطقس الحار الموجة الحارة ارتفاع درجة الحرارة خفض حرارة الجسم نصائح للطقس الحار

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الإفتاء»: يجوز توجيه الزكاة لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

استجابة لرئيس تحرير «الدستور».. «الإفتاء» تجيز توجيه الزكاة والصدقات لـ«حياة كريمة»

أجواء حارة وارتفاع فى الرطوبة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

حملات الشرطة النسائية في الحدائق والمتنزهات لمنع التحرش

المتهمة في واقعة «عرض رشوة على مسؤول بالتعليم» تعترف: صوتي وصورتي

محمد الباز يكتب: كلمة السر.. حديث متواصل عن الجيش والشعب من 23 يوليو إلى 30 يونيو

صدمة قوية يتلقاها المارد الأحمر قبل مواجهة البنك الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مدينة الأشباح.. ابتزاز متكرر

سمر عادل

علاقة الهجرة بالثقافة والهوية

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (9)

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

ماجد حبته

بغداد لا تعرف الأعياد

إبراهيم داود

فى محبة البساطى

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

صور

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل