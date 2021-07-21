أساقفة الإيبارشيات يهنئون المحافظين بعيد الأضحى

هنأ الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية محافظي المحافظات التي تتبعها الإيبارشية بعيد الأضحى المبارك.

وتوجه برفقة وفد كنسي إلى ديوان عام محافظة الشرقية لتهنئة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كما زار مقر محافظة القليوبية لتقديم التهنئة للواء عبد الحميد الهجان بالعيد.

وزار نيافته مقر محافظة الدقهلية، حيث هنأ محافظها الدكتور أيمن مختار بالعيد، وكذلك اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية.

وتشمل إيبارشية ميت غمر وتوابعها مراكز من ثلاثة محافظات هي: مركز ميت غمر (محافظة الدقهلية) ومركز كفر شكر (محافظة القليوبية) ومركز ديرب نجم (محافظة الشرقية).