الأربعاء 21 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أساقفة الإيبارشيات يهنئون المحافظين بعيد الأضحى

الانبا صليب
الانبا صليب

هنأ الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية محافظي المحافظات التي تتبعها الإيبارشية بعيد الأضحى المبارك.

وتوجه برفقة وفد كنسي إلى ديوان عام محافظة الشرقية لتهنئة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كما زار مقر محافظة القليوبية لتقديم التهنئة للواء عبد الحميد الهجان بالعيد. 

وزار نيافته مقر محافظة الدقهلية، حيث هنأ محافظها الدكتور أيمن مختار بالعيد، وكذلك اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية.

وتشمل إيبارشية ميت غمر وتوابعها مراكز من ثلاثة محافظات هي: مركز ميت غمر (محافظة الدقهلية) ومركز كفر شكر (محافظة القليوبية) ومركز ديرب نجم (محافظة الشرقية).

الأنبا صليب أسقف ميت غمر الانبا صليب الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة الأنبا لوكاس أسقف اسيوط الانبا يؤانس

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الإفتاء»: يجوز توجيه الزكاة لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

استجابة لرئيس تحرير «الدستور».. «الإفتاء» تجيز توجيه الزكاة والصدقات لـ«حياة كريمة»

أجواء حارة وارتفاع فى الرطوبة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

حملات الشرطة النسائية في الحدائق والمتنزهات لمنع التحرش

المتهمة في واقعة «عرض رشوة على مسؤول بالتعليم» تعترف: صوتي وصورتي

محمد الباز يكتب: كلمة السر.. حديث متواصل عن الجيش والشعب من 23 يوليو إلى 30 يونيو

صدمة قوية يتلقاها المارد الأحمر قبل مواجهة البنك الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مدينة الأشباح.. ابتزاز متكرر

سمر عادل

علاقة الهجرة بالثقافة والهوية

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (9)

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

ماجد حبته

بغداد لا تعرف الأعياد

إبراهيم داود

فى محبة البساطى

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

صور

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل