الأربعاء 21 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس تذكار القدّيس تيموثاوس البطريرك الإسكندريّ

الانبا ابراهيم اسحق
الانبا ابراهيم اسحق

يترأس الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم، احتفالات الكنيسة القبطية الكاثوليكية بحلول اليوم السابع والعشرون من شهر أبيب، وتذكار القدّيس تيموثاوس البطريرك الإسكندريّ.

وأورد الموقع الرسمي لكنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي بالإبراهيمية بالإسكندرية سيرته الشخصية فقال إنه قد تولي هذا القديس الكرسي في 17 برمهات سنة 95 ش (14 مارس سنة 379 م.) ورعي رعية المسيح أحسن رعاية وحرسها من الذئاب الأريوسية وفي السنة السادسة من رئاسته ملك ثاؤدسيوس الكبير وفيها أمر الملك بعقد المجمع المسكوني بالقسطنطينية لمحاكمة مقدونيوس وسبليوس وأبوليناريوس، واهتم هذا القديس ببناء الكنائس في الإسكندرية وغيرها وكان عالما فصيحا وترك كثيرا من الأقوال ردا على الأريوسين وأقام على الكرسي ست سنين وأربعة أشهر وستة أيام وتنيَّح بسلام.

الأنبا إبراهيم اسحق الانبا ابراهيم اسحق بطريرك الاقباط الكاثوليك البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

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