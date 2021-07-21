مطران اللاتين الكاثوليك يحيي ذكرى القديس لورنسيوس البرِندِسيّ

يترأس الأنبا كلاوديو لوراتي مطران اللاتين الكاثوليك، احتفالات الكنيسة على مدار اليوم، بالأربعاء السادس عشر من زمن السنة، وتذكار اختياريّ للقدّيس لورنسيوس البرِندِسيّ، الكاهن ومعلِّم الكنيسة.

وقالت الكنيسة إنه ولِدَ عام 1559، وانضم إلى رهبنة الكبوشيين، فعلّم اللاهوت وقام بمهام أخرى في الرهبنة، وتجول في أوروبا واعظاً شهيراً وناجعاً، وله مؤلفات كثيرة في بيان أمور الإيمان، وتوفي في ليشبونة بالبرتغال عام 1619.

وفي تلك المناسبة تقرأ الكنيسة عدة قراءات روحية مثل سفر الخروج 15-9.5-1:16، وسفر المزامير 28-27.26-25.24-23.19-18:(77)78، إنجيل القدّيس متّى 9-1:13.

كما يتلو الأنبا كلاوديو لوراتي عظة الكنيسة في ذلك اليوم التي لها طابع روحي وتعليمي ووعظي وهي من عظات القدّيس يوحنّا الذهبيّ الفم الذي عاش في الفترة (345 - 407)، وهو بطريرك أنطاكية ثمّ القسطنطينيّة حول إنجيل القدّيس متّى، تحت شعار: «ووَقَعَ بَعْضُهُ الآخَرُ في الأرْضِ الجَيّدَة، فَأثمَرَ».