الأربعاء 21 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صاحب مصنع مشروبات يحاول الانتحار بـ«قرص الغلة السام» في المنوفية

جثة
جثة

أقدم صاحب مصنع مشروبات بالمنوفية، على الانتحار بقرص الغلة السام، وذلك لخلافات بالعمل، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي حيث يتم تقديم الخدمات الطبية من قبل أطباء قسم السموم، لمحاولة إنقاذ حياته، فيما تم إبلاغ قسم شرطة شبين الكوم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة شبين الكوم، لسؤال المصاب، تبين عدم إمكانية سماع أقوالة لخطورة حالته، وبسؤال شقيقة والذي يعمل مع بمصنع المشروبات، أكد تناول شقيقة نصف قرص من قرص الغلال السام، لسوء حالته النفسية على خلفية مشاكل عمل مع آخرين، ونفى الشبهة الجنائية.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير أمن المنوفية، يفيد استقبال بلاغ من مستشفى شبين الكوم الجامعي بوصول "ش، م، م" 35 عام، مقيم ميت خلف دائرة القسم، مصاب بحالة تسمم، لتناول قرص الغلة السام، وتم البدء في اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة تجاه الحالة

وتم تحرير محضرًا بالواقعة،قسم شرطة شبين الكو برقم 4447 إداري القسم وتم عمل الإجراءات القانونية للحادث وإخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات في الواقعة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمصاب مع المستشفى. 

أمن المنوفية تعاون مستشفى مصنع المباحث قسم شرطة خلافات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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