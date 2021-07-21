علي الحجار على المسرح المكشوف بدار الأوبرا 29 يوليو

تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا للفنان علي الحجار، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية في تمام الثامنة من مساء يوم 29 يوليو الجاري.

وأعلنت دار الأوبرا المصرية أنه سيتم الإعلان عن تحديد موعد الحجز وأسعار التذاكر، كما أنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات، وممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات وممنوع التصوير مع الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم وإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص مع ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، كما أنه غير مسموح بتحريك المقاعد.