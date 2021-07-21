الأربعاء 21 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

علي الحجار على المسرح المكشوف بدار الأوبرا 29 يوليو

الفنان على الحجار
الفنان على الحجار

تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا للفنان علي الحجار، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية في تمام الثامنة من مساء يوم 29 يوليو الجاري.

وأعلنت دار الأوبرا المصرية أنه سيتم الإعلان عن تحديد موعد الحجز وأسعار التذاكر، كما أنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات، وممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات وممنوع التصوير مع الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم وإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص مع ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، كما أنه غير مسموح بتحريك المقاعد.

الدكتور مجدي صابر دار الأوبرا المصرية علي الحجار التباعد المجتمعي معهد الموسيقى العربية

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