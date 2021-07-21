المكسيك: إعطاء 54.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم، أنه تم حتى الآن إعطاء 54.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك.

ويُقدر معدل التطعيم في المتوسط بالبلاد بنحو 532 ألفًا و82 جرعة في اليوم الواحد، واستنادًا إلى هذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق المكسيك سعة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.



وبدأت المكسيك حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 30 أسبوعًا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 2.68 مليون إصابة، وتم تسجيل إجمالي 236 ألفًا و810 حالات وفاة. وسجلت المكسيك أول إصابة بالفيروس قبل عام و20 أسبوعًا.