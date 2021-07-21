بعد غياب.. صفاء أبو السعود تعود للغناء بـ«فجر الضمير»

تعود الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود رئيس شبكة قنوات ART إلى الغناء مرة أخرى بعد فترة من الغياب، حيث تأتي العودة من خلال أغنية وطنية تحمل اسم «فجر الضمير».

وتتعاون الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود في أغنية «فجر الضمير» مع كل من الشاعر الغنائي الكبير جمال بخيت، والملحن والموسيقار شريف حمدان، ومن المقرر تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج عادل عبده.

تأتي أغنية «فجر الضمير» في إطار مشاركة ابو السعود في ختام احتفالية وزارة الشباب ومهرجان إبداع في نسخته الثالثة لمراكز الشباب ولأول مرة للأندية الرياضية فى مختلف المحافظات، المقرر انطلاقه 29 من الشهر الجارى.