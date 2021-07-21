بريطانيا تسجل 44104 إصابات جديدة بفيروس كورونا و73 وفاة

أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت 44104 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، انخفاضًا من 46558 أمس، كما سجلت 73 وفاة مقارنة مع 96 أمس.



وترتفع حالات الإصابة اليومية بشكل عام في بريطانيا منذ شهر، لكن سرعة برنامج التطعيم أضعفت فيما يبدو الصلة بين أعداد الإصابات وأعداد الوفيات، إذ ظلت الوفيات اليومية عند مستوى منخفض نسبيا.



وأظهرت البيانات كذلك أن 46.4 مليون تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكوفيد-19، بينما تلقى 36.4 مليون الجرعتين.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن وباء فيروس كورونا المستجد كان بمثابة اختبار للعالم، ولكن العالم لم ينجح في مواجهته بالشكل المطلوب، معتبرا أن الدول التي تقود اقتصادات العالم يمكنها السيطرة على وباء كورونا خلال أشهر.

- يجب أن تكون الأرباح وبراءات الاختراع في المرتبة الثانية أمام كورونا

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية، يجب أن تكون الأرباح وبراءات الاختراع في المرتبة الثانية عند الحديث عن هذا الوباء، مضيفا أنه يأمل بأن يتم تنظيم الألعاب الأوليمبية في طوكيو في موعدها كبرهان على ما يمكن القيام به عند وجود خطة صحيحة.

وأضاف "غيبريسوس"، أن الوباء لن ينتهي إلا عندما نقرر نحن أنه سينتهي وأكد على ان الهدف المشترك هو تلقيح 70% من السكان في كل دولة مع حلول منتصف العام القادم".

- 191.44 مليون عدد الإصابات بالفيروس عالميًا

وفي سياق متصل، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 191.44 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و268716 وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.