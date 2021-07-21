وفد من نواب أسوان يتفقد المستشفى الجامعى ويطمئن على «الإدريسي»

توجه، اليوم الأربعاء، وفد من أعضاء مجلس النواب بأسوان بزيارة تفقدية للمستشفى الجامعي بأسوان، وذلك برفقة الدكتور شريف فراج نائب المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، وذلك في إطار الاطمئنان على سماحة إدريس السيد مصطفى الشريف رائد المنهج الإدريسى بالعالم العربى والإسلامى ونقيب الأشراف بأسوان، والذى تعرض لحادث سير نتج عنه كسر في الفخد الأيمن وإصابات في الصدر والبطن وتم حجزه فى عناية جراحة التجميل ليتلقى العلاج وكافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

ومن ناحيته أوضحت إدارة مستشفي أسوان الجامعى، أن حالة الشيخ الإدريسي الطبية مستقرة وفي تحسن عقب إصابته بكسر في الفخذ الأيمن ونزيف بالصدر من الجهة اليمني ونزيف بالبطن،وأنه يتلقي كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمه.

فيما أجري أعضاء مجلس النواب بأسوان، جوله تفقدية داخل كافة اقسام المستشفي الجامعي بأسوان.

جدير بالذكر أنه أجرى، أمس الثلاثاء، اللواء أشرف عطية زيارة مستشفى أسوان الجامعى، حيث أطمئن المحافظ على الحالة الصحية لسماحة إدريس السيد مصطفى الشريف رائد المنهج الإدريسى بالعالم العربى والأسلامى ونقيب الأشراف بأسوان، والذى تعرض لحادث سير نتج عنه كسر في الفخد الأيمن وأصابات في الصدر والبطن وتم حجزه فى عناية جراحة التجميل ليتلقى العلاج اللازم.

كما اطمئن اللواء أشرف عطية على الحالات الأخرى التي كانت مرافقة للسيد الإدريسى، بالإضافة إلى المرضى بشكل عام داخل أقسام المستشفى المختلفة ومستوى الخدمة الطبية المتوفرة لهم ، وقد رافقه الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى بمستشفيات جامعة أسوان.

وجاء ذلك بعد أداء اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر بالطابية، وذلك وسط إبتهالات التكبير والتهليل للمصليين من المواطنين مع الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعى

وبحضور اللواء عصام عثمان مدير الأمن، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بجانب القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية.

فيما قام الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك ، داعياً الله عز وجل بأن يزول الوباء والبلاء وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها.