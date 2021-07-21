الأربعاء 21 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتظام تقديم الخدمة وتوافر المستلزمات الطبية بمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

التأمين الصحى ببنى
التأمين الصحى ببنى سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، على متابعة  انتظام الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمسشفى التأمين الصحي، ضمن الخطة المحكمة التي  ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة من خلال  المرور الدوري والمستمر على مدار الساعة لمراجعة الأداء الطبي والبروتوكولات العلاجية وتذليل أية معوقات قد تواجه منظومة العمل.

وقام مدير عام فرع التأمين الصحي الدكتور محمد يحيى بزيارة تفقدية "فى ثاني أيام عيد الأضحى" ، والتي تضمنت متابعة سير العمل بأقسام وإدارات مستشفى التأمين ، وذلك بحضور الدكتور شهاب الدين صلاح  مدير المستشفى الدكتورة رضا محمود مدير الشئون الطبية ، ومسؤولى الشؤون الإدارية والمتابعة والرقابة والتمريض. 

وشملت الزيارة تفقد وحدة الغسيل الكلوى وتقديم التهنئة للمرضى المتواجدين بالوحدة لتلقى العلاج، علاوة على تفقد المطبخ والأشعة والمعامل، وكذلك متابعة خزان الاوكسجين والتأكد من توافر الأوكسجين علي مدار الساعة، وكذلك توافر الأسطوانات التي تعمل علي ضخ الاوكسجين عن طريق شبكة الغازات بالمستشفى والتأكيد على تعبئة الأسطوانات أولا بأول، ومن عدم وجود أي أعطال وكذلك متابعة سير العمل بالمستشفى والتأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوية.

بني سويف محافظة مستشفى عيد الأضحى مستشفى التأمين الصحي وحدة الغسيل الكلوي البروتوكول المستلزمات

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وائل لطفي

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