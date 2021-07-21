في عيد الأضحى.. أشهر أكلات العيد الشهية بخطوات بسيطة

"عيد اللحمة".. هكذا يطلق المصريون على عيد الأضحى المبارك، فالجميع بين مضحي أو مشتري أو مساهم في إرسال بعض من لحوم الأضاحي. لذلك يكون اللحم طبقا رئيسيا على سفرته في اليوم الأول تحديدًا، وتبحث السيدات في هذا الوقت على طرق تقديم اللحم احتفالًا بهذه المناسبة الدينية، وبالطبع يوجد عدد كبير من الطرق التي تقدم بها ويحرص المصريون على تحضير معظها وهو ما نقدمه في التقرير التالي:

أولًا الفتة:

تعتبر الفتة الطبق الرئيسي الذي يتم تقديمه في أول أيام عيد الفطر المبارك، ومن أجل تحضيره نحتاج إلى:

كيلو من اللحم مقطع إلى قطع متوسطة الحجم

6 أكواب من الماء.

نصف كيلو أرز أبيض.

4 فصوص ثوم.

عصير طماطم.

نصف كوب خل.

بصلة متوسطة الحجم.

ورق لورا.

حبهان.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 رغيف خبز بلدي.

4 ملاعق من السمنة.

طريقة تحضير الفتة باللحم

غسل اللحمة جيدًا قبل البدء في عملية الإعداد، وتترك حتى تصفى، ثم احضري إناء كبيرا وضعي فيه الماء، وانتظري حتى يغلي، بعدها ضعي قطع اللحم في الماء.

وبعدها قومي بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة وأضيفيه إلى اللحمة لتجهزي الشوربة، وضيفي الفلفل الأسود حسب رغبتك فى ضبط طعمه، وورق اللورا والحبهان.

كما يجب أن تنتظري حتى تنضج اللحمة تماماً، بعدها ضيفي الملح لتصبح الشوربة جاهزة، احضري طاسة وضعى بها السمنة، ثم قطعى الخبز إلى قطع صغيرة، وقومى بتحميصه بالسمن، حتى يأخذ اللون الذهبي المحمر.

ثانيًا الرقاق باللحم:

هناك عدد من المدن المصرية تفضل تحضير الرقاق باللحم ومدن أخرى تفضلها بالجلاش، ولكن المؤكد أنه لا يوجد خلاف على تقديم هذا النوع في أيام عيد الأضحى المبارك، ونتعرف على طريقته في السطور التالية:

المكونات:

رقاق أو جلاش

نصف كيلو لحم مفروم

نصف كيلو بصل

طماطم

ثوم

ملح وفلفل

كوب لبن أو شوربة لحم

بيضة

سمن وزيت

طريقة التحضير

نقوم بتحضير اللحم أولًا، نضعه في طاسة على النار وعندما يتغير لونه نقوم بإضافة البصل حتى يذبل، ونضيف الملح والفلفل كما يمكن إضافة ألوان البهارات التي نفضلها.

وبعدها نقوم بتذويب قطع من السمن أو الزبدة وفق المتاح بالإضافة إلى قدر قليل من الزيت، نوزع طبقة منه أسفل الصنية التي نقوم باستخدمها، ونضع نصف كمية الرقاق أو الجلاش بينهم طبقات من الزبدة، ثم نضع اللحم المفروم في المنتصف، ونكمل الطبقات وأعلى الصنية نضع كوب من اللبن ممزوج بالفلفل الأسود والبيضة، ويدخل الفرن حتى ينضج.

ثالثًا كباب الحلة:

المكونات:

نصف كيلو لحم مقطع إلى مكعبات صغيرة

بصلة متوسطة الحجم مفرومة فرمًا سميك

فص ثوم مفروم فرمًا خشنًا

ملعقة صغيرة سمن

ملح وفلفل أسود وبهارات

طريقة التحضير:

فى إناء على النار نشوح البصل لمدة دقيقة ثم نضيف إليه اللحم ونقلبه حتى يتغير لون اللحم ويصبح داكنًا ثم نقلل النار.

نضيف نصف كوب ماء للحم من وقت لآخر لينضج دون أن يصبح جافًا.

بعدما يبدأ اللحم فى الاقتراب من النضج نضيف إليه التوابل ونتركه حتى ينضج تمامًا .

نرفعه من على النار ثم نضع ملعقة سمن كبيرة فى طبق من الألومنيوم ونضع عليها قطعة فحم مشتعلة .

نضع الطبق على اللحم في الحلة ونغطيها عشرة دقائق ثم نقدمه ساخنًا.