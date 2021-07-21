وكيل «صحة الشرقية» يتابع عمل فرق تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

تزامناً مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية، خاصة أيام الراحات والعطلات الرسمية، قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمتابعة عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

حيث قام خلالها وكيل الوزارة بالمرور على كنيسة الأنبا انطونيوس بالزقازيق، لمتابعة تطعيم الأخوة الأقباط بلقاح كورونا، والتأكد من انتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين والعاملين بالكنيسة، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم، وقام بتهنئة الفرق الطبية بحلول عيد الأضحى المبارك مقدماً لهم الشكر والتقدير على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

وأكد "مسعود" أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها من ثان أيام عيد الأضحى المبارك، من الساعة ٩ص وحتي ٩م، وخلال الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مشيراً إلي أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

وكان وكيل وزارة الصحة بالشرقية قد تفقد مستشفى الزوامل المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتهنئة المرضى والفرق الطبية والعاملين بالمستشفى بعيد الأضحى المبارك، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة، وقام بتقديم الحلوى للمرضى والعاملين، بهذه المناسبة العطرة، مقدما الشكر للفرق الطبية، علي الجهود المخلصة المبذولة في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لجميع المرضي، والدور البطولي في مجابهة فيروس كورونا المستجد.